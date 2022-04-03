موعد مباريات الأحد 3 أبريل 2022.. الأهلي في دوري الأبطال والمصري ضد مازيمبي وقمة أوروبية

الأحد، 03 أبريل 2022 - 10:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال

يشهد اليوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022 عددا من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويلعب الأهلي مساء اليوم أمام الهلال السوداني من أجل حسم بطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب المصري ضد مازيمبي على صدارة المجموعة في الكونفدرالية.

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دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الأهلي فريق الهلال السوداني في العاشرة من مساء اليوم على استاد الأهلي We السلام في ختام مباريات دور المجموعات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، ويكفي الأهلي التعادل لضمان تأهله إلى ربع النهائي.

بينما تقام المباراة الأخرى بين فريقي الرجاء المغربي ضد وفاق سطيف الجزائري في الحادية عشر مساء من أجل المنافسة على الصدارة.

الكونفدرالية

يحل المصري ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصرا من أجل حسم صدارة المجموعة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

أما بيراميدز فيستضيف فريق زاناكو في العاشرة مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس 4.

ويحتاج بيراميدز للفوز مع تعثر أهلي طرابلس أمام الصفاقسي التونسي ليتأهل كمتصدر للمجموعة.

الدوري الإنجليزي

يحل إيفرتون ضيفا على وست هام يونايتد في الثالثة عصرا وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

أما في الخامسة والنصف مساء فيستضيف توتنام فريق نيوكاسل يونايتد وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق إشبيلية على ملعب كامب نو في التاسعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

يشهد اليوم الأحد قمة في الدوري الإيطالي عندما يستضيف يوفنتوس فريق إنتر في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم.

موعد مباريات اليوم الأهلي المصري بيراميدز برشلونة يوفنتوس
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