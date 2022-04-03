وكيل دونجا وتوفيق يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وارتباط ظهير الاتحاد بالانتقال إلى الأهلي

الأحد، 03 أبريل 2022 - 01:49

كتب : FilGoal

نبيل عماد "دونجا" - بيراميدز

تحدث ميدو حزين وكيل اللاعبين عن موقف العديد من موكليه، وعلى رأسهم عمرو جمال مهاجم فاركو ونبيل عماد دونجا وأحمد توفيق لاعبي بيراميدز وهشام صلاح ظهير الاتحاد السكندري.

وقال حزين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "عمرو جمال ينتظر تأشيرة السفر إلى قطر من أجل بدء التأهيل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وسيكون جاهزا للعودة في يوليو القادم".

وأضاف "نبيل عماد دونجا يسير بشكل جيد مع بيراميدز والمنتخب أيضا. هو مستقر في الوقت الحالي ولا توجد أي عروض أو محادثات رسمية من الزمالك أو غيره".

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أما عن أحمد أيمن منصور أوضح "ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ونحن ننظر كيف ستسير الأمور. لم يحدثني أحد من الزمالك ولا يزال الوقت مبكرا، وبنهاية الموسم سنرى الأفضل له سواء البقاء في بيراميدز أو الانتقال لفريق آخر".

وتابع "بيراميدز يركز على مبارياته في الدوري والكونفدرالية ولا يفتح مجال لأي شيء في الوقت الحالي، والتعامل معه عائلي والأمور سهلة وبسيطة".

وعن أخبار رغبة جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك في التعاقد مع أحمد توفيق من بيراميدز أيضا قال الوكيل: "الوضع ذاته ينطبق على توفيق فهو يركز مع بيراميدز ولا توجد أي مفاوضات. كل الأندية تركز على مبارياتها المقبلة والوقت لا يزال مبكرا".

أما عن المهدي سليمان الذي كانت تشير الأنباء إلى اقتراب رحيله أوضح "من الممكن بشكل كبير للغاية أن يظل في بيراميدز. الأمور مستقرة وهو سعيد".

وعن هشام صلاح الظهير الأيمن للاتحاد السكندري الذي انتشرت أنباء عن مفاوضات جمعته بالأهلي والزمالك قال: "كان لديه عروض قوية في يناير من أندية مختلفة داخل مصر ولكن محمد مصيلحي (رئيس الاتحاد السكندري) فضل إنه أن يستمر وأن تتأجل هذه المفاوضات إلى نهاية الموسم. هشام إضافة لأي فريق لأنه من أفضل الأظهرة في الدوري".

وأخيرا عن مستجدات محمد أشرف روقا مع الزمالك اختتم "لم يتم تجديد العقد الذي ينتتهي بنهاية الموسم. إنه يسير بشكل جيد مع الزمالك حاليا، وسنرى الأفضل له في النهاية، إذا أراده الزمالك سيستمر وإذا لم يرده فلدينا عروض داخل مصر".

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