مدرب السنغال: من البادئ باستخدام الليزر؟ لسنا عنصريين والتحكيم الإفريقي "فضيحة"

تحدث أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال عن سلوك جماهير بلاده في مواجهة منتخب مصر خلال مباراة إياب المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم، والتي أسفرت عن تأهل أسود التيرانجا بركلات الترجيح.

وقال سيسيه في حواره مع "لو موند" الفرنسية ردا على الاتهام المصري لجماهير السنغال بالعنف والعنصرية: "بالنسبة لي لا يوجد جدل. سمعت أن هناك من يقول إن جماهيرنا تصرفت بسلوك غير ناضج لأننا طالبناها بالوقوف خلف فريقنا".

وأضاف "عنصريون؟ نحن؟ هذا بعيد للغاية. ثقافتنا ليست عنصرية، وماضينا أيضا".

أما عن تسليط أشعة الليزر بكثافة على لاعبي منتخب مصر قال سيسيه: "من البادئ؟ أنا أدرب السنغال منذ 7 سنوات، ولا يمكنني أن أحكي لكم ربع ما مررنا به خلال رحلاتنا داخل القارة".

وأوضح "لست من النوع الذي يتباكى، ولكن يجب أن تروا كيف يتم استقبالنا. في بعض البلاد لا يمكننا دخول غرفة ملابس الملعب ونضطر للانتظار في موقف السيارات. يمكنكم لوم السنغال على كل شيء إلا غياب كرم الضيافة".

وعن غياب تدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تلك الأمور قال مدرب السنغال: "كاف لا يتصرف على الإطلاق. في الحقيقة أحيانا نكون بمفردنا تماما، والحكام أيضا بمفردهم. بعض البلاد يمكنها خلق المشاكل التنظيمية لنا إذا أرادت ذلك، ولهذا نحن نأخذ المبادرة الآن لتفادي المفاجآت السيئة، ونرسل وفدا للتأكد من هذه الأمور قبل المباريات، مثل الغرف وأرضية الملعب والمسافة بينه وبين الفندق".

وبسؤاله عن العقبة التي تعرقل تقدم اللعبة في إفريقيا، صب سيسيه جام غضبه على التحكيم في القارة، قائلا: "سأقول إنها التحكيم، فهو فضيحة في القارة الإفريقية. إنه أمر لا نعرف كيفية إدارته، حتى من يتم اعتبارهم حكام جيدين يخيبون الآمال".

وأبدى سيسيه إعجابه بوجود حكام من أمريكا الجنوبية في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، حيث قال: "أحببت ذلك ولم يضايقني. حين نتناول أخطاء التحكيم يطالبوننا بالتوقف عن التباكي، ولكن طالما أننا لا نحل هذه المشكلة، فإن مستوى اللعبة سيظل منقوصا".

وأوضح "جمال بلماضي (مدرب الجزائر) يتحدث عن ذلك الأمر دائما، وأفهمه لأني عشت نفس الظروف مثل بقية المدربين. هذه المشكلة لها نتائجها على مستوى لعبتنا. السنغال تفضل النسق المرتفع، والخصوم يعرفون ذلك، وبالتالي يحاولون كسر هذا النسق بالمخالفات المتكررة، ولكن الحكام لا يوقفونهم وبالتالي هذا يمنع تطوير لعبتنا للأفضل".

وتابع "في كأس العالم سترون شيئا مختلفا، لأن الحكام سيختلفون".

وواصل سيسيه "على مستوى الكفاءة، هناك حكام في الركنيات لا يعرفون الفارق بين الرقابة الفردية ودفاع المنطقة. الحكم يمكنه أن يخطئ في صالحنا خلال مباراة، ثم يطلق صافرته ضدنا في المباراة التالية".

واختتم "يقولون لي إني يجب ألا أتحدث خوفا من أن يتحيز الحكام ضد السنغال، ولكن من سيتحدث في هذه الحالة؟ لا أريد التقليل من احترام أي شخص، فأنا إفريقي وأريد لكرتي أن تواصل التقدم، ولهذا يجب أن يستمعوا إلينا".

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم، حيث سيتواجد في المجموعة الأولى مع البلد المضيف قطر، بالإضافة إلى هولندا والإكوادور.