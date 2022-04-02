قائمة الأهلي - عودة متولي.. وغياب هاني وعبد المنعم عن مواجهة الهلال

السبت، 02 أبريل 2022 - 23:48

كتب : أحمد الخولي

احتفال محمد شريف بهدفه مع الأهلي أمام بيراميدز

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ النادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الهلال السوداني.

ويلعب الأهلي أمام الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد محمود متولي ومحمد محمود بجانب الدوليين محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

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بينما غاب محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة عن القائمة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي - أيمن أشرف - كريم فؤاد - محمود وحيد - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد محمود - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - لويس ميكيسوني - بيرسي تاو

خط الهجوم: حسام حسن - محمد شريف

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 7 نقاط.

ويتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المريخ السوداني صاحب المركز الأخير.

الأهلي فاز على المريخ ذهابا وإيابا وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام في تمام الساعة العاشرة مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3 بالإضافة إلى أون تايم سبورتس الأرضية.

ترتيب المجموعة الحالي:

صنداونز 16 نقاط من 6 مباريات

الأهلي 7 نقاط من 5 مباريات

الهلال 4 نقاط من 5 مباريات

المريخ 4 نقاط من 6 مباريات

كيف يعبر الأهلي إلى ربع النهائي؟

يحتاج الأهلي إلى تفادي الخسارة أمام الهلال من أجل الصعود للدور ربع النهائي.

حال فوز الهلال بالمباراة يتأهل في المركز الثاني بدلا من الأهلي.

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا قائمة الأهلي
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