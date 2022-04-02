استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام عبد الرسول.. صلاح ليس في الـ 5 الأوائل

السبت، 02 أبريل 2022 - 22:57

كتب : رضا السنباطي

هشام عبد الرسول

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك هشام عبد الرسول هداف المنيا ولاعب منتخب مصر في جيل 1990 في الاستفتاء.

وجاءت اختيارات هشام عبد الرسول كالتالي:

1- حسن شحاتة

2- محمود الخطيب

3- طاهر أبو زيد

4- أحمد الكاس

5- حسام حسن

6- حازم إمام

7- محمد أبو تريكة

8- محمد صلاح

** أي اختيارات بعد أول 5 لا تحصل على نقاط وتكون بناء على طلب النجم المشارك في الاستفتاء

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

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هشام عبد الرسول استفتاء الأفضل في تاريخ مصر
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