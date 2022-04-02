الثالث مؤقتا.. فيليكس يقود أتلتيكو مدريد للفوز على متذيل ترتيب الدوري الإسباني

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإسباني.

تقدم الروخيبلانكوس أتى سريعا بهدف توماس ليمار في الدقيقة 10، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ولكن سريعا مرة أخرى، سجل أتلتيكو هدفا شرعيا هذه المرة في الدقيقة 11 بتوقيع جواو فيليكس، برأسية بعد عرضية من سيمي فيرساليكو.

وبين شوطي اللقاء أجرى خوسيه مينديليبار مدرب ألافيس تبديلين بنزول مانو فاييخو وتشيمو نافارو بدلا من بيري بونس وروبن دوارتي.

على الناحية الأخرى رد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بإشراك رودريجو دي بول ويانيك كاراسكو بدلا من رينان لودي وتوماس ليمار.

وفي الدقيقة 61 دفع سيميوني بمهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز بدلا من أنطوان جريزمان.

وأخيرا تمكن ألافيس من معادلة النتيجة في الدقيقة 63 بعرضية من إدجار مينديز وصلت إلى جونزالو إسكالانتي ليسجل الهدف برأسية قوية.

واصل الأتلتي تبديلاته بنزول ماتيوس كونيا بدلا من ماركوس يورينتي في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 75 تحصل الروخيبلانكوس على ركلة جزاء سجل منها لويس سواريز هدف التقدم بسهولة.

وأخيرا سجل جواو فيليكس ثالث الأهداف في الدقيقة 83 من متابعة لتسديدة كونيا التي ارتدت من الحارس فيرناندو باتشيكو، ثم تلقى سواريز تمريرة كونيا في الدقيقة 90 ليسجل الرابع.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، و3 نقاط عن برشلونة الرابع الذي لعب مباراتين أقل، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 22 نقطة في ذيل الجدول.