مدرب جالاتاسراي يعلن غياب مصطفى محمد عن الدربي

كشف دومينك تورنت المدير الفني لـ جالاتاسراي التركي احتمالية غياب مصطفى محمد عن مواجهة الدربي ضد فناربخشة.

وتفوق جالاتاسراي على فاتح كاراجومروك بنتيجة 2-0 في الجولة 31 في غياب الثنائي.

وقال تورنت عقب اللقاء: "سفيان فيجولي ومصطفى محمد مصابين مرة أخرى".

وأكمل "سننظر في الإصابات غدا الأحد، ثم سنستعد لفناربخشة بأفضل طريقة".

وأضاف "من غير المحتمل أن يلعب مصطفى محمد وسفيان فيجولي في الدربي".

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وغاب مصطفى محمد عن مواجهة فاتح كاراجومروك، إذ أعلن قبل بداية اللقاء وفاة جده عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فوز ارتقى جالاتاسراي بترتيب الفريق مركزين صعد به للمركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي.

بينما ظل فاتح كاراجومورك في المركز العاشر برصيد 43 نقطة.

ويلتقي جالاتاسراي مع فناربخشة يوم 10 أبريل الجاري في الجولة 32.

يذكر أن مصطفى محمد هو ثاني هدافي الفريق الموسم الحالي برصيد 7 أهداف في 36 مباراة.