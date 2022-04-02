بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر مع منتخب مصر

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز تفاصيل إصابة عمر جابر التي تعرض لها أمام السنغال في إياب الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

عمر جابر النادي : بيراميدز بيراميدز

وتعرض لاعب بيراميدز للإصابة في الدقيقة 34 من الشوط الأول أمام السنغال ولم يستطع استكمال اللقاء وعوضه إمام عاشور.

وقال مصطفى المنيري عبر المركز الإعلامي لبيراميدز: "إصابة عمر جابر بجذع في أربطة الكاحل، وكانت السبب الرئيسي في خروجه من المباراة".

أشار إلى أن عمر جابر يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع حتى يتعافى من الإصابة.

ويؤدي حاليا اللاعب برنامجه المكثف مع الجهاز الطبي على أمل تجهيزه في أسرع وقت ممكن.

ويستعد بيراميدز لمواجهة زاناكو الزامبي في نهاية دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية، إذ حسم الفريق تأهله من الجولة الرابعة.

عمر جابر (30 عاما) خاض 15 مباراة الموسم الجاري بقميص بيراميدز دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

ومع منتخب مصر شارك أساسيا ذهابا وإيابا ضد أسود التيرانجا.