في غياب مصطفى محمد.. جالاتاسراي يفوز ويرتقي مركزين في الدوري التركي
السبت، 02 أبريل 2022 - 21:41
كتب : FilGoal
حقق جالاتاسراي فوزه الـ 11 الموسم الجاري في الدوري التركي بالفوز على فاتح كاراجومورك بنتيجة 2-0 في الجولة 31.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
ولم يتواجد مصطفى محمد في قائمة الفريق إذ أعلن وفاة جده حسبما كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل بداية اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”
بفاقد الأسى والألم والحزن، وبقلوب آمنة بالله تعالى وراضية بحكمه وقضائه وقدره،انتقل الي رحمه الله جدي والد امي— Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) April 2, 2022
وتقدم بافيتمبي جوميز بالهدف الأول للأسود من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في 7 مباريات مع الفريق في الدوري التركي.
وفي الدقيقة 12 سجل ريان بابل هدف تعزيز التقدم الثاني.
فوز ارتقى جالاتاسراي بترتيب الفريق مركزين صعد به للمركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي.
بينما ظل فاتح كاراجومورك في المركز العاشر برصيد 43 نقطة.
يذكر أن مصطفى محمد هو ثاني هدافي الفريق الموسم الحالي برصيد 7 أهداف في 36 مباراة.