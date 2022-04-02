في غياب مصطفى محمد.. جالاتاسراي يفوز ويرتقي مركزين في الدوري التركي

حقق جالاتاسراي فوزه الـ 11 الموسم الجاري في الدوري التركي بالفوز على فاتح كاراجومورك بنتيجة 2-0 في الجولة 31.

ولم يتواجد مصطفى محمد في قائمة الفريق إذ أعلن وفاة جده حسبما كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل بداية اللقاء.

وتقدم بافيتمبي جوميز بالهدف الأول للأسود من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في 7 مباريات مع الفريق في الدوري التركي.

وفي الدقيقة 12 سجل ريان بابل هدف تعزيز التقدم الثاني.

فوز ارتقى جالاتاسراي بترتيب الفريق مركزين صعد به للمركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي.

بينما ظل فاتح كاراجومورك في المركز العاشر برصيد 43 نقطة.

يذكر أن مصطفى محمد هو ثاني هدافي الفريق الموسم الحالي برصيد 7 أهداف في 36 مباراة.