سبورت: باريس يزيد من صعوبة مهمة برشلونة في التعاقد مع صلاح

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان سيصعب مهمة برشلونة في محاولة التعاقد مع محمد صلاح.

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة استفسر عن موقف محمد صلاح دون تقديم أي عرض حتى الآن.

وأشارت سبورت إلى أن صلاح أعطى الموافقة في البداية على الانضمام إلى برشلونة مع إعجاب تشافي بأسلوبه ولكن ظهور باريس سان جيرمان قد يعقد كل شيء.

الفريق الفرنسي الذي يحاول تجديد عقد مبابي حتى الآن، اتصل بممثلي محمد صلاح من أجل تقديم عرض للاعب.

ويرى باريس سان جيرمان أن صلاح سيكون البديل المثالي لمبابي ويمكنه تقديم عرض لإقناع ليفربول وجعل الأمر بعيد المنال تماما عن برشلونة.

ويرفض ليفربول البيع حتى الآن مع بقاء عام واحد في تعاقد صلاح الذي رفض العقد المقدم له من النادي في وقت سابق.

ويعرف برشلونة وضع صلاح تماما ولن يفعل أي شيء مجنون للاعب سينتهي تعاقده بعد عام ولن يكسر سياسة راتبه الجديدة.

وشددت سبورت أن برشلونة يمكن تحسين العرض الذي سيقدمه إلى ليفربول ولكن ليس بنفس العرض من باريس سان جيرمان لذلك يجب على اللاعب أن يقرر.

وشارك صلاح في 37 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر.

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.