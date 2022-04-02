مؤتمر أليجري: ديبالا أساسي أمام إنتر.. ولم افتقدكم خلال التوقف الدولي

السبت، 02 أبريل 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

كشف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن باولو ديبالا سيبدأ أساسيا غدا الأحد ضد إنتر في دربي إيطاليا.

وكان النادي قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الجاري هو الأخير لديبالا بعد الفشل في الوصول لاتفاق لتجديد التعاقد.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "ديبالا سيلعب غدا، لذلك أنتم سعداء وتضعون العناوين (الصحفيون)، لم افتقدكم خلال التوقف الدولي، لم أراكم منذ 20 يوما".

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وأضاف "أنا مع النادي على نفس الخط في كل شيء، عندما نتحدث أشرح أفكاري ثم في النهاية نجد دائما وحدة النوايا للتخطيط. نتخذ جميعا خياراتنا معا".

وأردف "أليكس ساندرو سيشارك، سننظر أمر زكريا، كيليني بخير وسيلعب".

وواصل "من الصعب قول من سيفوز باللقب، اعتقد إنتر رفقة ميلان ونابولي المرشحين للفوز بالإسكوديتو".

وأكمل "غدا علينا أن نقدم أداءً كبيرا أمام أبطال إيطاليا وأن نفوز عليهم لنترك المركز الرابع، تعادلنا في الذهاب وخسرنا السوبر، وغدا سيكون دورنا".

وتابع "إنزاجي محظوظ في المباراة الواحدة، وأتمنى أن نكون أكثر حظا غدا".

وعن الهدف من المواجهة قال: "لا نلعب لنجعل إنتر يخسر الدوري، لكن لحصد نقاط تساعدنا على إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار، الهدف هو المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل".

وتحدث عن مستقبل ديبالا: "أريفابيني (المدير الرياضي) تحدث بشكل واضح، وتحدثت معه اليوم، بمجرد أن تحدد اختياراتك، فإنها تظل كذلك. لا أعتقد أن هذه هي الحالة الأولى يغير فيها اللاعب ناديه، فهناك آخرون تنتهي صلاحيتهم".

وأتم "سنواصل التركيز على نهاية الموسم، لدينا 8 مباريات ونهائي كأس إيطاليا من أجل أن نصله".

ويحل إنتر ضيفا على يوفنتوس في قمة الجولة 31 من الدوري الإيطالي، إذ يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 29 مباراة مقابل 59 نقطة ليوفنتوس من 30 مباراة.

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