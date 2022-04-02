كورتوا: لا أعرف ما إذا كنا نستحق الفوز.. وأسباس: الحكم أراد هاتريك بنزيمة

السبت، 02 أبريل 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

كورتوا

أبدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد سعادته بالفوز على مضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بالايدوس" ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "الفوز كان مهما للغاية. نحن نعاني دائما هنا".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كنا نستحق الفوز. في الشوط الأول تصديت مرتين".

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وحصل ريال مدريد على ثلاث ركلات جزاء، حيث سجل كريم بنزيمة هدفي الفوز من ركلتين وأضاع الثالثة.

وأوضح كورتوا "أعتقد أن ركلات الجزاء كانت عادلة، ولا يوجد المزيد لأضيفه".

وتابع الحارس البلجيكي "سيلتا ينقل الكرة بشكل جيد. في الشوط الأول لم نضغط جيدا، ولكننا حصلنا على 3 نقاط في غاية الأهمية".

على الجانب الآخر قال إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو: "يبدو أن الحكم كان يريد هاتريك من بنزيمة".

وأضاف "أول كرتين كانوا ركلتي جزاء، الأخيرة من وجهة نظري لم تكن صحيحة".

وأوضح "ميندي ركض للأمام ثم تحول للجانب واصطدم عمدا بمدافعنا".

واختتم "الحكم كان بحاجة لاحتساب ركلة جزاء أخرى، ربما كان بنزيمة سيخرج بهاتريك، وفيما يبدو هذا ما كان الحكم يبحث عنه".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه إشبيلية الذي لم يلعب بعد في الجولة الحالية، وبفارق 15 نقطة عن برشلونة الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

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