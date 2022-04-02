تأجيل مباراة مارسيليا وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي 24 ساعة

السبت، 02 أبريل 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

أركاديوش ميليك - مارسيليا

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة سانت إيتيان وأولمبيك مارسيليا لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج.

المباراة المقرر أن تقام على ملعب "جوفروا جيشار" معقل سانت إيتيان اليوم السبت، لحساب الجولة 30 من الدوري الفرنسي، وستلعب غدا الأحد في نفس التوقيت.

وفقا لصحيفة "Le Progrès" الفرنسية أغُلق طريقين رئيسيين بالقرب من الملعب، وهما الطريقان A72 و RN88، تماما بسبب تساقط الثلوج بكثافة منذ يوم الجمعة مما أدى إلى إعادة جدولة موعد المباراة.

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ويحتل مارسيليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وفي حال فاز أو تعادل سيفض الشراكة وينفرد بالمركز الثاني من ستاد رين الذي تعادل سلبيا مع نيس بنتيجة 1-1.

ويحتل سانت إيتيان المركز الثامن عشر ومهدد بالهبوط برصيد 27 نقطة ويفصله نقطة واحدة فقط عن مراكز الأمان و4 نقاط عن قاع الترتيب.

وتعد مباراة الفريقين بمثابة دربي إذ هيمن كلاهما على لقب الدوري الفرنسي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ويمتلك سانت إيتيان 10 ألقاب للدوري الفرنسي وهو الأكثر تتويجا باللقب، يليه مارسيليا برصيد 9 ألقاب متساوي معه باريس سان جيرمان.

مارسيليا سانت إيتيان الدوري الفرنسي
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