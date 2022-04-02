نجل أنشيلوتي يقود ريال مدريد لفوز صعب على سيلتا فيجو

السبت، 02 أبريل 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

احتفال بنزيمة بهدفه في مرمى سيلتا فيجو

حقق ريال مدريد فوزا صعبا على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وقاد ريال مدريد خلال المباراة فنيا دافيد أنشيلوتي وهو نجل ومساعد كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق والذي غاب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أحرز هدفي ريال مدريد في المباراة كريم بنزيمة، بينما سجل نوليتو هدف سيلتا فيجو الوحيد.

أخبار متعلقة
مؤتمر إنزاجي: لدينا 9 نهائيات في الدوري الإيطالي تبدأ من يوفنتوس بيب جوارديولا: الهدف المبكر لم يحسم المباراة.. وعلينا إيقاف سلسلة انتصارات ليفربول زلزال في سيجنال إيدونا بارك.. لايبزج يسحق بوروسيا دورتموند برباعية في غياب رونالدو.. دي خيا ينقذ يونايتد من ثعالب ليستر ليتعادل الفريقان 1-1

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 69 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 12 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة الـ 36 في المركز الـ 11.

التشكيل

شهد تشكيل ريال مدريد عودة كريم بنزيمة وفيرلان ميندي الذين غابا عن المباراة السابقة أمام برشلونة بسبب الإصابة.

هدد بنزيمة مرمى سيلتا فيجو في الدقيقة التاسعة برأسية بعد عرضية من لوكاس فاسكيز ولكن الكرة مرت بجوار المرمى.

ورد دينيس سواريز الخطورة على مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية أخرجها كورتوا لكلة ركنية في الدقيقة الـ 13.

وبعد أربع دقائق فقط حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد عركلة تعرض لها إيدير ميليتاو وسددها بنزيمة في المرمى بنجاح مسجلا الهدف الأول.

وكاد ياجو أسباس أن يتعادل لسيلتا فيجو من ركلة حرة رائعة ولكن كورتوا تألق وأخرج الكرة بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة الـ 39 تعادل سيلتا فيجو برأسية من جالاردو ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفديو لتداخل أسباس الذي كان في وضعية تسلل.

وفي الشوط الثاني تعادل سيلتا فيجو مرة أخرى ولكن تلك المرة بدون إلغاء الهدف بعد هجمة منظمة انتهت بأقدام نوليتو في الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لريال مدريد في الدقيقة الـ 62 بعد عركلة تعرض لها رودريجو ولكن تلك المرة فشل بنزيمة في تسجيلها بعد أن تألق دوتيرو حارس سيلتا فيجو.

وفي الدقيقة الـ 67 تعرض ميندي للعركلة داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة لريال مدريد وعاد بنزيمة للتسديد ولكنه تفوق تلك المرة وسجل الهدف الثاني لريال مدريد.

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني
نرشح لكم
انتهت في إسبانيا - سيلتا فيجو (1)-(2) ريال مدريد.. فوز صعب للمتصدر تشكيل ريال مدريد - عودة الهداف بنزيمة أمام سيلتا فيجو مؤتمر تشافي: مواجهة إشبيلية هي نهائي آخر لنا.. وهذا رأيي في ديمبيلي بيكيه: بارتوميو كذب علي أنا وميسي تقرير: برشلونة لن يعرض على ديمبيلي أكثر من 8 ملايين يورو سنويا بونفيرادينا.. أرض الفرص الثانية في وسط اللا شيء برشلونة يفسد مخطط ريال مدريد.. ويستهدف صفقة جديدة من تشيلسي بيانيتش: طرد كومان وتعيين تشافي أفضل قرار اتخذه لابورتا
أخر الأخبار
الاتحاد الجامبي لـ في الجول: لا حقيقة لشائعة تعرض باكاري جاساما للقتل 9 دقيقة | تصفيات كأس العالم
توخيل: أضعنا المباراة بثمن زهيد وتلقينا عقابا مستحقا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجل أنشيلوتي يقود ريال مدريد لفوز صعب على سيلتا فيجو 15 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر إنزاجي: لدينا 9 نهائيات في الدوري الإيطالي تبدأ من يوفنتوس 24 دقيقة | الدوري الإيطالي
زلزال في سيجنال إيدونا بارك.. لايبزج يسحق بوروسيا دورتموند برباعية 26 دقيقة | الدوري الألماني
بيب جوارديولا: الهدف المبكر لم يحسم المباراة.. وعلينا إيقاف سلسلة انتصارات ليفربول 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في غياب رونالدو.. دي خيا ينقذ يونايتد من ثعالب ليستر ليتعادل الفريقان 1-1 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بايرن يهزم فرايبورج برباعية في مباراة شارك خلالها بـ 12 لاعبا ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع