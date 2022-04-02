نجل أنشيلوتي يقود ريال مدريد لفوز صعب على سيلتا فيجو

حقق ريال مدريد فوزا صعبا على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وقاد ريال مدريد خلال المباراة فنيا دافيد أنشيلوتي وهو نجل ومساعد كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق والذي غاب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أحرز هدفي ريال مدريد في المباراة كريم بنزيمة، بينما سجل نوليتو هدف سيلتا فيجو الوحيد.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 69 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 12 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة الـ 36 في المركز الـ 11.

التشكيل

شهد تشكيل ريال مدريد عودة كريم بنزيمة وفيرلان ميندي الذين غابا عن المباراة السابقة أمام برشلونة بسبب الإصابة.

عودة كريم بنزيمة لـ تشكيل ريال مدريد، وأسينسيو وفينيسيوس ومودريتش أساسيون أمام سيلتا فيجو📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/GvoD7FuIfD — FilGoal (@FilGoal) April 2, 2022

هدد بنزيمة مرمى سيلتا فيجو في الدقيقة التاسعة برأسية بعد عرضية من لوكاس فاسكيز ولكن الكرة مرت بجوار المرمى.

ورد دينيس سواريز الخطورة على مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية أخرجها كورتوا لكلة ركنية في الدقيقة الـ 13.

وبعد أربع دقائق فقط حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد عركلة تعرض لها إيدير ميليتاو وسددها بنزيمة في المرمى بنجاح مسجلا الهدف الأول.

وكاد ياجو أسباس أن يتعادل لسيلتا فيجو من ركلة حرة رائعة ولكن كورتوا تألق وأخرج الكرة بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة الـ 39 تعادل سيلتا فيجو برأسية من جالاردو ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفديو لتداخل أسباس الذي كان في وضعية تسلل.

وفي الشوط الثاني تعادل سيلتا فيجو مرة أخرى ولكن تلك المرة بدون إلغاء الهدف بعد هجمة منظمة انتهت بأقدام نوليتو في الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لريال مدريد في الدقيقة الـ 62 بعد عركلة تعرض لها رودريجو ولكن تلك المرة فشل بنزيمة في تسجيلها بعد أن تألق دوتيرو حارس سيلتا فيجو.

وفي الدقيقة الـ 67 تعرض ميندي للعركلة داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة لريال مدريد وعاد بنزيمة للتسديد ولكنه تفوق تلك المرة وسجل الهدف الثاني لريال مدريد.