مؤتمر إنزاجي: لدينا 9 نهائيات في الدوري الإيطالي تبدأ من يوفنتوس

صف سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر مواجهات الفريق الـ 9 الأخيرة في الدوري الإيطالي بالمباريات النهائية والتي ستبدأ بمواجهة يوفنتوس في قمة الجولة 31.

ويحل إنتر ضيفا على يوفنتوس في قمة الجولة 31 من الدوري الإيطالي، إذ يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 29 مباراة مقابل 59 نقطة ليوفنتوس من 30 مباراة.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "نعلم أهمية مارسيلو بروزوفيتش وكل اللاعبين، أنه لاعب مهم وافتقدناه كثيرا، في تلك الأيام بدأ العمل بشكل جيد".

وأضاف "اليوم تدرب ستيفن دي فري في الحصة التدريبية بالكامل، وسنرى، من المهم أن يتواجد معنا".

وأكمل "فعليا نحن نتدرب سويا في آخر يومين، أمس واليوم وخضنا حصة تدريبية جيدة، الأمر يعود لنا لتقديم أداء جيد، الغضب والشخصية لنصبح أفضل، نحن نعلم أين كنا منذ شهر ونصف".

وواصل عن تراجع النتائج: "اعتقد أن كل الفرق تمر بتلك الفترة، فيها خسرنا الدربي ومباراتي دوري الأبطال ضد ليفربول".

وتابع "في بداية أبريل حصدنا لقب السوبر المحلي ووصلنا لدور الـ 16 من دوري الأبطال لأول مرة منذ 10 سنوات وننافس على لقب الدوري ومقعد دوري الأبطال، وهذا ما طلبه منا النادي".

الأفضل في الدربي: "أريد النتيجة أمام يوفنتوس، لأن الأداء ليس مشكلة، حصدنا 7 نقاط في 7 مباريات رغم أننا صنعنا فرص كثيرة، هناك إحباط من النتائج ونعلم أن الـ 9 مباريات المقبلة بمثابة نهائيات، بدءا من الغد وهو ما يجعله تحدي أكبر".

وواصل "دربي إيطاليا ليس مثل البقية، هو مهم للجماهير ونعلم أنه لابد أن نخوض مباراة عظيمة، سيكون لها تأثير كبير على الروح وجدول الدوري، ولدينا 8 مباريات أخرى بالإضافة لإياب نصف نهائي كأس إيطاليا وهي مباراة مهمة أيضا".

وعن يوفنتوس أوضح "في يناير تعاقدوا مع دوشان فلاهوفيتش ودينيس زكريا لأنهم رأوا أنه هناك مجال وتحسنوا، لكن لديهم أيضا موراتا وديبالا وكين وعلينا وضعهم في الاعتبار".

وأتم متحدثا عن مستقبله مع إنتر "الأمر يعتمد على النتائج والأداء، أنا سعيد وفخور باختياري في يونيو الماضي، أعلم أن إنتر بطل إيطاليا وفقد 2 من أفضل اللاعبين، قدمنا عملا رائعا ووننافس على كل شيء حتى الآن، الانتقادات واضحة لكنها دائما متعلقة بالنتائج".