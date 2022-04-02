زلزال في سيجنال إيدونا بارك.. لايبزج يسحق بوروسيا دورتموند برباعية

السبت، 02 أبريل 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند × لايبزج

ضرب لايبزج مضيفه بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الألماني.

البداية أتت في الدقيقة 21 بهدف كونراد لايمر بعد تمريرة حاسمة من كريستوفر نكونكو، حيث أرسل الكرة فوق الحارس جريجور كوبيل.

وفي الدقيقة 30 أضاف لايمر الهدف الثاني بتسديدة قوية على حدود المنطقة اصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

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في الشوط الثاني أضاف نكونكو الهدف الثالث من صناعة لايمر هذه المرة في الدقيقة 58، ليرسل الكرة في أسفل الزاوية اليسرى.

وأجرى ماركو روزه مدرب بوروسيا دورتموند تبديلين في الدقيقة 61 بنزول دونيل مالين ومحمود داهود بدلا من ماريوس وولف وأكسيل فيتسل.

على الناحية الأخرى أجرى دومينيكو تيديسكو مدرب لايبزيج تبديله الأول في الدقيقة 69 بنزول إميل فورسبرج بدلا من كيفن كامبل.

وفي الدقيقة 74 حل جوليان براندت وجيوفاني رينا على حساب ماركو رويس وتورجان هازارد في صفوف دورتموند.

بينما أتى دومينيك سوبوسلاي ومارسيل هالستينبرج على الناحية الأخرى بدلا من أندري سيلفا ومحمد سيماكان في الدقيقة 78.

قلص دونيل مالين الفارق في الدقيقة 85 برأسية ليسجل الهدف الذي خضع لمراجعة تقنية الفيديو التي أكدت صحته.

ولكن الرد لم يتأخر، حيث سجل داني أولمو رابع الأهداف في الدقيقة 87، ثم ترك موقعه في الدقيةق 89 لصالح هوجو نوفوا راموس.

الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني لايبزج
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