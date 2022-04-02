خبر في الجول - إيهاب أمين يجدد تعاقده مع سلة الأهلي

السبت، 02 أبريل 2022 - 17:11

كتب : محمد سمير

إيهاب أمين - تتويج الأهلي بكأس مصر كرة سلة

جدد إيهاب أمين تعاقده مع فريق الأهلي لكرة السلة ليستمر مع الفريق الأحمر بعد الموسم الجاري.

وكان تعاقد إيهاب أمين مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق.

وعلم FilGoal.com إنه تم توقيع تجديد التعاقد بالفعل لمدة ثلاث سنوات بعدما اتفق الطرفان على كافة الشروط.

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وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "أتممنا الاتفاق مع إيهاب أمين وتم تجديد تعاقده لثلاثة مواسم تبدأ من الموسم المقبل".

وأوضح "لم يكن هناك تأخر في المفاوضات والتركيز كان في البطولات السابقة والتي توج بها الفريق، واستغللنا التوقف الحالي وكان هناك تفاهم من الطرفين ولم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا".

واختتم تصريحاته "يواصل فريق الأهلي استعداداته لمواجهة الجزيرة في نصف نهائي الدوري".

وانضم إيهاب أمين إلى الأهلي في صيف ٢٠١٩ قادما من صفوف سبورتنج بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

وحصد إيهاب أمين مع الأهلي هذا الموسم بطولات دوري المرتبط وكأس مصر والبطولة العربية.

وتوج أمين في البطولات الثلاثة بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ويلعب الأهلي بداية من ٢٢ أبريل أمام الجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر في سلسلة Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

الأهلي كرة سلة إيهاب أمين
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