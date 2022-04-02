مرموش يشارك في تعادل شتوتجارت مع أرمينيا بيلفيلد

تعادل شتوتجارت مع مضيفه أرمينيا بيلفيلد بهدف لمثله اليوم السبت في الجولة 28 من الدوري الألماني.

وشارك المصري عمر مرموش منذ البداية مع شتوتجارت قبل أن يغادر الملعب مستبدلا في الدقيقة 78.

وسجل ساسا كالادزيتش لشتوتجارت من ركلة جزاء في الدقيقة 25 قبل أن يعادل فلوريان كروجر النتيجة للمضيف في الدقيقة 59.

وظل شتوتجارت في المركز 14 ورصيده 27 نقطة ويلعب ضد ضيفه دورتموند يوم الجمعة.

وشارك مروموش في المباراة رقم 18 في الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويلعب الجناح البالغ عمره 23 عاما معارا من فولفسبورج إلى شتوتجارت حتى نهاية الموسم الجاري.