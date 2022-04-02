مرموش يشارك في تعادل شتوتجارت مع أرمينيا بيلفيلد

السبت، 02 أبريل 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش

تعادل شتوتجارت مع مضيفه أرمينيا بيلفيلد بهدف لمثله اليوم السبت في الجولة 28 من الدوري الألماني.

وشارك المصري عمر مرموش منذ البداية مع شتوتجارت قبل أن يغادر الملعب مستبدلا في الدقيقة 78.

وسجل ساسا كالادزيتش لشتوتجارت من ركلة جزاء في الدقيقة 25 قبل أن يعادل فلوريان كروجر النتيجة للمضيف في الدقيقة 59.

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وظل شتوتجارت في المركز 14 ورصيده 27 نقطة ويلعب ضد ضيفه دورتموند يوم الجمعة.

وشارك مروموش في المباراة رقم 18 في الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويلعب الجناح البالغ عمره 23 عاما معارا من فولفسبورج إلى شتوتجارت حتى نهاية الموسم الجاري.

شتوتجارت عمر مرموش
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