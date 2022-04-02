بايرن يهزم فرايبورج برباعية في مباراة شارك خلالها بـ 12 لاعبا

حقق بايرن ميونيخ الفوز على فرايبورج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 28 من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة واقعة غريبة بعد أن اشترك نيكولاس سولي في صفوف بايرن ميونيخ ولكن بدون أن يخرج أحد اللاعبين بدلا منه ليلعب الفريق بـ 12 لاعبا قبل أن يلحظ لاعبو فرايبورج الأمر ويحتجوا على الحكم ليخرج كينجسلي كومان.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 66 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 9 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني الذي سيلعب بعد قليل أمام لايبزج.

تقدم ليون جوريتسكا لبايرن ميونيخ بالهدف الأول في الدقيقة الـ 58 برأسية مستغلا ركلة حرة مررها جوشوا كيميتش.

وتعادل فرايبورج عن طريق نيل بيتيرسين في الدقيقة الـ 63 بعدم اتلقى تمريرة رائعة من كريسيتيان جونتير ليسدد مباشرى في المرمى.

مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورج شهدت واقعة غريبة! شارك نيكولاس سولي في صفوف البايرن في الدقيقة 85 ولكن بدون أن يخرج أحد اللاعبين بدلا منه. ليلعب فريق بايرن ميونيخ بـ 12 لاعبا 😳 وقبل أن يلحظ لاعبو فرايبورج الأمر ويحتجوا على الحكم ليخرج كينجسلي كومان. pic.twitter.com/Um0FqyOuqZ — FilGoal (@FilGoal) April 2, 2022

وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 73 بعد مروره بشكل رائع من مدافع فرايبورج ليسدد الكرة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 82 أضاف كينجسلي كومان الهدف الثالث بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وأنهى سابيتزير رباعية بايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 96 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واقعة دخول سولي ومشاركة بايرن ميونيخ بـ 12 لاعب حدثت في الدقيقة الـ 84 وظل الفريق لمجة تقارب الـ 20 ثانية متفوق عدديا على فرايبورج.

وتحدث نيكو شلوتيربيك لاعب فرايبورج عن الواقعة عقب المباراة قائلا: "سولي دخل ولاحظت عدم خروج أي لاعب واستمرت المباراة، في البداية قمت بعد اللاعبين ثم أخبرت الحكم وإن لم أفعل ذلك أتوقع بأنه لم يكن ليلاحظ".

كما تحدث جوين ساير المدير الرياضي لفرايبورج قائلا: "كان علي أن أنظر على الوضع مرة أخرى بشكل هادئ ثم جلعنا الحكم ينتبه لحقيقة أن بايرن كان يلعب بـ 11 لاعب غير حارس المرمى، لا أعرف لكم من الوقت ولكن لا اعتقد أنه كان وقتا طويلا، ثم سار كومان بهدوء خارج الملعب".

وأكد مسؤولي فرايبورج على أنهم سيدرسون الموقف قبل التقدم باحتجاج من عدمه على نتيجة المباراة.

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