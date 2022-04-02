تشكيل ريال مدريد - عودة الهداف بنزيمة أمام سيلتا فيجو

أعلن ريال مدريد تشكيله لمواجهة مضيفه سيلتا فيجو اليوم السبت في الدوري الإسباني.

وعاد كريم بنزيمة قائد الفريق وهداف الدوري للتشكيل بعد غيابه عن مباراة برشلونة بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلان ميندي - ديفيد ألابا - إدير ميليتاو - لوكاس فازكيز

وسط الملعب: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو

ويجلس جاريث بيل ومارسيلو وداني كارباخال وإدواردو كامافينجا وناتشو فرنانديز وفيديريكو فالفيردي على مقاعد البدلاء.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز تصدره للدوري ولاستعادة الثقة بعد خسارته القاسية ضد ضيفه برشلونة برباعية دون رد في 20 مارس الماضي.

وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء وتنقلها قناة beIN 1.