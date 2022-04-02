ساري: الدوري الإيطالي خلف الآخرين بـ 50 سنة

يرى ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو بأن ضعف الدوري الإيطالي هو سبب عدم تأهل منتخب إيطاليا لنهائيات كأس العالم 2022.

وكان منتخب إيطاليا قد أقصي من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بعد الهزيمة أمام مقدونيا بهدف دون مقابل.

ويستعد لاتسيو لمواجهة ساسولو اليوم السبت في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إذا كان الدوري المحلي يمثل حركة فإن إنجلترا ستكون بطلة لأوروبا والعالم ولكن هذا لم يعد الحال".

وتابع "كرة القدم لدينا بها بعض المشاكل التي تبدو واضحة بالنسبة لي ولكن لا أحد يتحدث عن القضايا الأكثر خطورة، إذا جلست أمام التلفزيون وشاهدت مباريات الدوري الألماني و الإنجليزي ثم رأيت ملعبا إيطاليا فأنت تتسائل أين نحن؟".

وأضاف "نحن متخلفون عن الآخرين بـ 30 أو 40 أو 50 سنة، لا أحد يتحدث عن الهيكلة وهناك نقص في الاهتمام بالتفاصيل وقد دفعنا ثمنها".