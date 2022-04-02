إيفرا عن اختياره تمثيل فرنسا بدلا من السنغال: إنها السياسة

فسر باتريس إيفرا نجم فرنسا ومانشستر يونايتد السابق سبب اختياره تمثيل منتخب الديوك بدلا من السنغال بلده الأصلي.

ومثل إيفرا فرنسا في 81 مباراة وشارك مع منتخبها في كأس العالم 2010 و2014.

وصرح المدافع السابق البالغ عمره 40 عاما "قلت دائما للاعبين عليك الحذر حين تختار أي منتخب ستمثل".

وواصل لـArise News "ولدت في السنغال، كنت أستطيع اللعب للسنغال أو فرنسا. تحدثت مع والداي".

وأضاف "نشأت في فرنسا، اختياري تمثيل فرنسا كان طبيعيا، لأنك تفكر في اللعب بجوار أكبر اللاعبين، لكن حقيقة الأمر يتعلق بالسياسة".

وأتم "حين تفوز مع فرنسا تكون لاعبا فرنسا، حين تخسر فجأة يظهر جواز سفرك السنغال. لهذا حين تقرر عليك أن تتوخى الحذر".

ولد إيفرا في داكار عام 1981 لكنه سافر صغيرا إلى فرنسا وبدأ مشواره مع الكرة في نادي بريتيجني.

وتوج إيفرا بـ14 لقبا مع يونايتد و6 مع يوفنتوس ولقب مع موناكو.