معتز فتحي.. طالب كلية الطب الصاعد مع أسيوط إلى الدرجة الثالثة

السبت، 02 أبريل 2022 - 15:02

كتب : رضا السنباطي

معتز فتحي

لم تكن أسرة أحمد فتحي تحتفل فقط بصعود الأب إلى دوري الدرجة الثانية، وإنما زادت الفرحة بتأهل "الدكتور" معتز إلى دوري الدرجة الثالثة.

أحمد فتحي مدرب حراس مرمى أسمنت أسيوط صعد إلى دوري الدرجة الثانية، ونجله معتز، الطالب في كلية الطب، صعد مع أسيوط الرياضي إلى دوري الدرجة الثالثة بعد الفوز على الوادي الجديد.

FilGoal.com حاور معتز ليروي مسيرته مع الساحرة المستديرة وتحقيقه لحلم الالتحاق بكلية الطب.

وقال معتز:"بدأت ممارسة الكرة في أكاديمية الأهلي فرع أسيوط وعمري 6 سنوات، بعد 3 سنوات انضممت لقطاع الناشئين في نادي أسمنت أسيوط وقضيت 6 سنوات".

وأضاف "أشارك في مركز لاعب الوسط المدافع، رغم أني مولود في 2002 كنت أشارك مع مواليد 2001 ومواليد 2000".

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صورة لمعتز أحمد صغيرا

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وواصل "انضمت لقطاع الناشئين في نادي أسيوط الموسم الماضي، صعدت للفريق الأول في الموسم الحالي".

وعن نجاحه الدراسي قال معتز:"كنت أوازن دائما بين الدراسة والكرة، كنت محظوظا أن جائحة كورونا حدثت وأنا في الصف الثالث الثانوي، لم أهتم بالرياضة بعد توقف الدوري وكان تركيزي في المذاكرة لأدخل كلية الطب".

وأردف "أذهب إلى الجامعة من الثامنة صباحا إلى الثانية مساء ثم أتجه للنادي".

وأتم "مثلي الأعلى هو محمد أبو تريكة، عندما كان في الترسانة لعب حينا في مركز الوسط المدافع".

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معتز فتحي دوري الدرجة الثانية دوري الدرجة الثالثة نادي أسيوط الرياضي أسمنت أسيوط
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