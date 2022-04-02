مرموش أساسي مع شتوتجارت أمام أرمينيا بيلفيلد بالدوري الألماني

يتواجد عمر مرموش لاعب منتخب مصر في التشكيل الأساسي لفريقه شتوتجارت الذي يستعد لملاقاة أرمينيا بيلفيلد اليوم السبت.

ويحل شتوتجارت ضيفا على أرمينيا بيلفيلد في ملعب شوكو آرينا لملاقاته في الجولة 28 من الدوري الألماني.

ويتواجد شتوتجارت في المركز الـ14 من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط الذي يحتله هيرتا برلين.

فيما يأتي أرمينيا بيلفيلد في المركز الـ17 وقبل الأخير بـ25 نقطة.

وخاض اللاعب صاحب الـ23 عاما 17 مباراة مع شتوتجارت في الموسم الجاري سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

وفي سياق آخر ربطت صحيفة "بيلد" الألمانية مرموش بالانتقال لأرسنال أو توتنام في ظل متابعة الفريقين الإنجليزيين له.