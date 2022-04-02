استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شريف إكرامي.. بيبو والثعلب

السبت، 02 أبريل 2022 - 14:15

كتب : نادر عيد

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - شريف إكرامي

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك شريف إكرامي حامي عرين بيراميدز ونجم مصر والأهلي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- محمود الخطيب

3- حسام حسن

4- محمد أبو تريكة

5- حازم إمام

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شريف إكرامي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر
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