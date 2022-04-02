استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شريف إكرامي.. بيبو والثعلب
السبت، 02 أبريل 2022 - 14:15
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
شريف إكرامي
النادي : بيراميدز
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك شريف إكرامي حامي عرين بيراميدز ونجم مصر والأهلي السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته بالترتيب:
1- محمد صلاح
2- محمود الخطيب
3- حسام حسن
4- محمد أبو تريكة
5- حازم إمام
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