مؤتمر تشافي: مواجهة إشبيلية هي نهائي آخر لنا.. وهذا رأيي في ديمبيلي

وصف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة مواجهة إشبيلية غدا الأحد في الجولة 30 من الدوري الإسباني بنهائي آخر لفريقه.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "غدا نهائي آخر لنا، ولدينا الفرصة للحصول على المركز الثاني".

وواصل "لقد أظهرنا قدرتنا في ملعب سانتياجو برنابيو على قدرتنا على مواجهة أي فريق، ربما لا يمر إشبيلية بأفضل أحواله لكن لديهم مدرب رائع وأنا معجب به".

وتابع "أطلب من اللاعبين مواصلة اللعب بشكل جيد واللعب كفريق والضغط كفريق مثلما فعلنا ضد ريال مدريد".

ورفض تشافي الرد على التساؤلات حول ارتباط برشلونة بضم أنطونيو روديجير من تشيلسي في صفقة انتقال حر وقال: "لن أتحدث حول الصفقات، نقاتل على عدة أهداف لتعزيز الفريق للموسم المقبل".

وعن أنسو فاتي قال: "يحتاج للتدرب بشكل أكثر بعد عودته من الإصابة وسنرى متى يمكنه المشاركة".

وبسؤاله عن موقف عثمان ديبملي والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم قال: "أراه ضمن المشروع وهو لاعب مثالي منذ حضوري للنادي، هو سيكون لاعب حر بنهاية الموسم وعليكم توجيه السؤال له".

وأتم تشافي حديثه "هو لاعب موهوب وأرى أنه يستطيع أن يصنع الفارق ويصبح بين أفضل اللاعبين".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ54 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية الثاني، وللبلوجرانا لقاء أقل كذلك.