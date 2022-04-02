استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات المعتصم سالم.. الحضري والمعلم

السبت، 02 أبريل 2022 - 11:38

كتب : نادر عيد

المعتصم سالم - استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وجاءت اختيارات المعتصم سالم مدافع منتخب مصر والإسماعيلي السابق كالتالي:

محمد صلاح

محمود الخطيب

حسن شحاتة

علي أبو جريشة

عصام الحضري

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر المعتصم سالم
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