عضو اتحاد الكرة: سيتم تقليص عدد أندية الدوري.. وأفضل بقاء كيروش

كشف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنهم في طريقهم لتقليص عدد أندية الدوري المصري ليصبح بمشاركة 16 فريقا بدلا من 18.

وتحدث أبو الوفا لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "دوري الدرجة الثانية سيكون من مجموعة واحدة بمشاركة 24 فريقا بداية من الموسم بعد المقبل".

وواصل "والدوري الممتاز في طريقه لأن يكون 16 فريقا بدلا من 18 في الموسم المقبل أو الذي يليه حسب المتفق عليه".

وعن الشكوى ضد السنغال قال: "كنا نأمل أن يتعدى الموضوع العقوبات ولم ننتظر أن ينتهي الأمر عند عقوبات مالية او نقل مبارياتهم خارج ملاعبهم بل كنا ننتظر أنه على الأقل إعادة المباراة في مكان آخر".

وبسؤاله عن رأيه الشخصي في مصير كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قال: "رأيي الشخصي أن كيروش أحدث فارقا مع مصر ووصل بنا لنهائي كأس أمم إفريقيا ولولا عدم التوفيق كنا توجنا باللقب والأمر ذاته ينطبق على مباراتي السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022".

وأتم أبو الوفاء "وعن نفسي أفضل بقاء كيروش والأمر كله في يد اتحاد الكرة في النهاية".

وانتهى تعاقد كيروش مع منتخب مصر تلقائيا عقب فشل التأهل لكأس العالم عقب الهزيمة من السنغال بركلات الترجيح.