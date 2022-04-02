طائرة – مدرب الزمالك لـ في الجول: الصفقات صنعت الفارق.. ويوسفاني أصر على الاستمرار رغم الإصابة

السبت، 02 أبريل 2022 - 10:49

كتب : إبراهيم رمضان

طائرة الزمالك

كشف أشرف رشاد مدرب فريق الطائرة بنادي الزمالك عن أسباب تفوق فريقه أمام الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في سلسلة Best of 3 بنصف نهائي الدوري المصري لكرة الطائرة. نتيجة أهلت الفريق الأبيض إلى النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري.

وقال أشرف رشاد في تصريحات لـFilGoal.com: "الحمد لله على المكسب، كان من المهم للوصول للمحطة القادمة بعد مباريات الدور قبل النهائي أمام الأهلي".

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وأضاف "أداء ومجهود ورجولة اللاعبين كانت حاضرة وسببا في الفوز، بالإضافة إلى الروح المعنوية التي أعطتها إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور للاعبين والتواصل الخاص خلال الأيام الأخيرة بشكل شخصي مع اللاعبين لتحفيزهم، حتى أن أحمد مرتضي كان مقيما مع الفريق".

رشاد أتبع "إدارة النادي دعمت الفريق بصفقتين من العيار الثقيل، هما أفضل الذين دخلوا مصر تاريخيا وصنعوا الفارق الكبير للزمالك، وكذلك رضا هيكل الأفضل في مصر والذي منح أفضلية كبيرة للفريق وعودتة إضافة عظيمة. باقي اللاعبين قدموا أداء رجولي خلال اللقاءات الثلاثة".

مدرب الزمالك استمر "بعد المباراة الأولي كان هناك فرحة زائدة تسببت في الخسارة في اللقاء الثاني، بالإضافة إلى إجهاد اللاعبين المحترفين والذي كان سببا في الخسارة. تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالتركيز في اللقاء الثالث واللعب على أنها بطولة، وضرورة إسعاد الجماهير المتعطشة لعودة البطولات لكرة الطائرة".

رشاد أكمل "يوسفاني هيرنانديز لاعب راجل. شارك رغم معاناته من آلام في الظهر، وطلبت منه الخروج ولكنه أصر على استكمال اللقاء. إصابته بسيطة ولكن سنقوم بعمل أشعة للاطمئنان عليه".

وأتم "لقاء الاتحاد بالتأكيد ليس بالسهل، لأن الفوارق لا مكان لها في مباريات كرة الطائرة. وهدفنا هو التتويج بالدوري طبعا".

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