جمال علام: لن نترك حق مصر.. وهذه خطوات شكوانا المقبلة ضد السنغال

السبت، 02 أبريل 2022 - 10:28

كتب : FilGoal

جمال علام رئيس اتحاد الكرة بعد عودة بعثة منتخب مصر من السنغال

شدد جمال رئيس اتحاد الكرة أنه لن يترك حق مصر بعد ما تعرض له المنتخب أمام السنغال في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث جمال علام لقناة "أون تايم سبورتس2" قائلا: "لم أحضر إلى قطر للتواجد في كونجرس الاتحاد الدولي لتقديم الملف الذي يتضمن شكوانا فقط، بل كي أضغط كي نذهب للجنة الانضباط".

وواصل "أيا كان القرار كل ما أحتاجه هو الحصول على قرار سواء كان لنا، وإن كان علينا حتى نستمر في مختلف درجات التقاضي ونذهب للمحكمة الدولية".

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وأكمل "تم إعادة لقاء زيمبابوي الشهير بسبب إلقاء حجارة ونحن أمام واقعة مماثلة الآن".

وأكد جمال علام أن حافلة منتخب مصر تعرضت للرشق بالحجارة كما تم إلقاء الزجاجات على محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب حارس الفراعنة أثناء الإحماء وخلال اللقاء مع سب مستمر في مكبرات الصوت لمحمد صلاح.

ويلعب منتخب السنغال في كأس العالم في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور.

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