جمال علام: لن نترك حق مصر.. وهذه خطوات شكوانا المقبلة ضد السنغال

شدد جمال رئيس اتحاد الكرة أنه لن يترك حق مصر بعد ما تعرض له المنتخب أمام السنغال في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث جمال علام لقناة "أون تايم سبورتس2" قائلا: "لم أحضر إلى قطر للتواجد في كونجرس الاتحاد الدولي لتقديم الملف الذي يتضمن شكوانا فقط، بل كي أضغط كي نذهب للجنة الانضباط".

وواصل "أيا كان القرار كل ما أحتاجه هو الحصول على قرار سواء كان لنا، وإن كان علينا حتى نستمر في مختلف درجات التقاضي ونذهب للمحكمة الدولية".

وأكمل "تم إعادة لقاء زيمبابوي الشهير بسبب إلقاء حجارة ونحن أمام واقعة مماثلة الآن".

وأكد جمال علام أن حافلة منتخب مصر تعرضت للرشق بالحجارة كما تم إلقاء الزجاجات على محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب حارس الفراعنة أثناء الإحماء وخلال اللقاء مع سب مستمر في مكبرات الصوت لمحمد صلاح.

ويلعب منتخب السنغال في كأس العالم في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور.