تقرير: محادثات بين الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لتحديد موعد مواجهة تصفيات كأس العالم

فتح الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني محادثات للتوصل لاتفاق على موقف مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022.

وتاهل منتخبا البرازيل والأرجنتين بالفعل لنهائيات كأس العالم 2022، إلا أن مواجهة الدور الأول من تصفيات القارة اللاتينية لم تُكتمل بسبب إلغاء المباراة بعد 7 دقائق من بدايتها.

وبحسب موقع "UOL" البرازيلي فأن جونينيو باوليستا منسق المنتخب البرازيلي سيلتقي مع مسؤولين من الأرجنتين غدا السبت عقب قرعة كأس العالم 2022 من أجل الاتفاق على خوض المباراة يوم 11 يونيو المقبل في أستراليا.

ويريد مسؤولو المنتخب البرازيلي التوصل لاتفاق مع نظيره الأرجنتيني قبل يوم الإثنين المقبل قبل سفر تيتي المدير الفني وجونينيو إلى إنجلترا لمتابعة مبارياتي مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد وتشيلسي ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن اليابان وكوريا الجنوبية في مفاوضات متقدمة لمواجهة البرازيل في التوقف الدولي المقبل بشهر يونيو.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البرازيل مع منتخبين من قارة أمريكا الشمالية في التوقف الدولي الخاص بشهر سبتمبر المقبل.

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في فبراير الماضي قراراتها بشأم مباراة البرازيل والأرجنتين والتي أقيمت يوم 5 سبتمبر الماضي ولم تستكمل.

وكشفت لجنة الانضباط بعد إجراء تحقيق شامل وفي ضوء اللوائح قررت اللجنة إعادة المباراة في موعد ومكان يحدده فيفا لاحقا.

وقررت لجنة الانضباط الآتي:

- عقوبة مالية على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بقيمة قدرها 500 ألف فرنك سويسري فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالنظام والأمن.

- أن يأمر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف فرنك سويسري عن عدم امتثاله لالتزاماته فيما يتعلق بالنظام والأمن والتحضير للمباراة والمشاركة فيها.

- غرامة مالية لكل من الاتحاد البرازيلي والأرجنتيني بدفع غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري نتيجة لعدم استكمال المباراة.

- إيقاف لاعبو الأرجنتين إيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو لمباراتين لعدم امتثالهما للبروتوكول.

وغادر منتخب الأرجنتين ملعب المباراة وقتها بعدما طلبت وزارة الصحة البرازيلية استبعاد 4 لاعبين من الأول بحجة عدم خضوعهم لحجر صحي منذ قدومهم للبرازيل.

مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - الفائز من اسكتلندا/أوكرانيا وويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا - الفائز من الإمارات/أستراليا وبيرو - الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - الفائز من كوستاريكا/نيوزيلندا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية