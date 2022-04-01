الأهلي يعلن عن مدير النشاط الرياضي الجديد

أعلن الأهلي اليوم الجمعة رسميا تعيين خالد العوضي مديرا للنشاط الرياضي خلفا لرؤوف عبد القادر.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي أقيم اليوم في فرع النادي بمدينة نصر استكمالا للجلسة التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

ويعد العوضي واحدا من أبناء أسرة الأهلي لكرة اليد، ويمتلك الكثير من الخبرات الرياضية والإدارية، حيث سبق وتولى منصب نائب مدير النشاط الرياضي في فرع النادي بمدينة نصر، كما تقلد العديد من المناصب الإدارية في اتحاد كرة اليد.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي غدا السبت برئاسة المدير التنفيذي ويضم كل من رؤوف عبد القادر وخالد العوضي والمدير المالي.

من جهة أخرى يستعد الأهلي لملاقاة الهلال السوداني الأحد المقبل في ملعب السلام في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.