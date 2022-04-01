كرة طائرة - الزمالك إلى نهائي الدوري بفوز ماراثوني على الأهلي

حسم الزمالك تأهله الماراثوني إلى نهائي دوري النخبة الممتاز، بالفوز على الأهلي في المباراة الفاصلة في نصف النهائي بنتيجة 3-2.

وسيواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندري في المباراة النهائية بعدما تفوق الأخير على طلائع الجيش بنتيجة 2-0.

وكانت هذه هي المباراة الثالثة، حيث تقام المباريات بنظام Best of 3، ويتأهل الفائز بمباراتين إلى النهائي.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى بثلاثة أشواط مقابل شوطين في سيناريو مثير، حيث فاز الأهلي بأول شوطين، قبل أن يقلب الأبيض الطاولة.

وفي المباراة الثانية فاز الأهلي بثلاثة أشواط دون رد، ليلجأ الفريقين لمباراة فاصلة.

وفي المباراة الثالثة تفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 26-24، وعدّل الزمالك النتيجة في الشوط الثاني بنتيجة 25-21.

وحسم الأبيض الشوط الثالث بنتيجة 26-24 متقدما بشوطين مقابل شوط.

وفي الشوط الرابع عاد الأهلي وفاز بنتيجة 26-24، واحتكم الفريقان لشوط فاصل فاز به الزمالك بنتيجة 20-18، ليحجز مقعده في النهائي.