الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق

يلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ11 لـ الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني للدوري برصيد 26 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، 8 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

على الجانب الآخر، يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة من 11 مباراة، 8 انتصارات وتعادل واحد وهزيمتين.

وتقام المباراة الأربعاء المقبل 6 إبريل 2022.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى ومؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية.

يذكر أن الزمالك أنهى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات وهزيمتين ليتواجد في المركز الثالث ويودع المسابقة.

على الجانب الآخر، يحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الأولى من الكونفدرالية الإفريقية برصيد 10 نقاط خلف أهلي طرابلس بنقطتين قبل جولة واحدة على النهاية.