مواجهات متكررة من قرعة كأس العالم – حرب عالمية.. وفرصة الثأر من يد سواريز

مع كل كأس عالم، نشهد مباريات تتكرر، فتجد لـ النوستالجيا مكان من خلال متابعتنا لإثارتها.

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة بطولة كأس العالم 2022 بـ قطر، وأثمرت عن العديد من المباريات الكلاسيكية المتكررة في تاريخ المونديال.

ويستعرض معكم FilGoal.com بعض المباريات المتكررة التي سنشهدها في كأس العالم 2022.

المكسيك VS الأرجنتين

إلتقت المكسيك مع الأرجنتين في كأس العالم مرتين من قبل، وكانا في الوقت القريب بمونديالي 2006، و2010.

في المرة الأولى كانت المواجهة بدور الـ16. تقدمت المكسيك بهدف رافاييل ماركيز، قبل أن يتعادل هيرنان كريسبو سريعا، وفي الوقت الإضافي حسم ماكسي رودريجيز الفوز لـ الأرجنتين بهدف ضمن الأجمل بتلك النسخة من البطولة.

وكانت المواجهة الثانية بينهما بـ مونديال 2010 بدور الـ16 أيضا. وحسمت الأرجنتين اللقاء مبكرا هذه المرة بثلاثية كارلوس تيفيز هدفين، وجونزالو إيجواين هدف، قبل أن يقلص تشيتشاريتو النتيجة للمكسيك بهدف شرفي.

إنجلترا VS أمريكا

في كأس العالم 2010 جمعت المجموعة الثالثة بين إنجلترا وأمريكا، ومعهما سلوفينيا والجزائر.

إلتقى الفريقان بالجولة الأولى، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، سجلهما ستيفين جيرارد، وكلينت ديمبزي.

الآن، سيجتمع الفريقان مجددا بنفس المجموعة، ومعهما إيران بانتظار الطرف الأخير بين أوكرانيا، أو إسكتلندا، أو ويلز.

إيران VS أمريكا

وبنفس المجموعة، سيكون لقاء إيران مع أمريكا تاريخيا بعد مواجهة أولى بينهما عام 1998.

في 1998 كانت الأزمة بين الدولتين في قمتها، ومر اللقاء بسلام وفوز إيراني بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخرج الفريقان معا من البطولة.

وكان الفوز هو الأول لـ إيران في تاريخ كأس العالم، قبل أن تحقق فوزها الثاني عام 2018 على حساب المغرب.

ويمكنكم قراءة قصة أم المباريات بين إيران وأمريكا كاملة من هنا

أوروجواي VS البرتغال

مواجهة أخرى ستتكرر بين أوروجواي والبرتغال لحساب المجموعة الثامنة. مواجهة حدثت في كأس العالم 2018 وانتهت بمفاجأة كبرى لصالح أوروجواي بالفوز بهدفين مقابل هدف في دور الـ16، ليتأهل الألبيسيليستي إلى ربع النهائي.

أوروجواي VS غانا

وفي نفس المجموعة، سيلتقي منتخبا أوروجواي وغانا مجددا، في مباراة مكررة من مونديال 2010.

في 2010 إلتقت غانا مع أوروجواي في ربع النهائي. تقدمت غانا عن طريق علي سولي مونتاري، وتعادلت أوروجواي عن طريق دييجو فورلان، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

بالوقت الإضافي، كانت غانا على بعد ياردة من تحقيق الفوز. فوز كان سيعني تأهل تاريخي أول لمنتخب إفريقي إلى نصف نهائي كأس العالم، لكن لويس سواريز كان له رأي آخر.

كرة ثابتة لـ غانا، حولها ستيفين أبياه نحو المرمى لكن لويس سواريز منعها بيده من على خط المرمى، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويطرد سواريز.

جيان أسامواه سدد ركلة الجزاء في العارضة العلوية، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أهدت الفوز لـ أوروجواي.

مجموعة متكررة

في المجموعة السابعة ليست مباراة متكررة، لكن مجموعة متكررة من مونديال روسيا 2018.

البرازيل، وسويسرا، وصربيا كانوا معا في كأس العالم 2018، لكن كوستاريكا استبدلت بـ الكاميرون هذه المرة.

في 2018، تعادلت البرازيل مع سويسرا بهدف لكل فريق. فازت سويسرا على صربيا بهدفين مقابل هدف.

وأخيرا، فازت البرازيل على صربيا بهدفين مقابل لا شيء.

البرازيل VS الكاميرون

في نفس المجموعة، ستلعب البرازيل مع الكاميرون. مواجهة أقيمت من قبل في كأس العالم 2014، وانتهت حينها بفوز راقصو السامبا بثلاثية مقابل هدف.

البرتغال VS كوريا الجنوبية

وأخيرا، ستتواجد البرتغال رفقة كوريا الجنوبية بالمجموعة الثامنة والأخيرة. مواجهة حدثت من قبل في مونديال 2002.

في 2002 فازت كوريا الجنوبية صاحبة الأرض على البرتغال بهدف مقابل لا شيء بالجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة. لتتأهل كوريا الجنوبية إلى الدور التالي رفقة أمريكا، وتخرج البرتغال من البطولة.