مدرب كرواتيا: نعرف مدى قوة خليلوزيتش كمدرب ولكن

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

وحيد خليلوزيتش - المغرب × جزر القمر

تحدث زلاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا عن مواجهة المغرب بقيادة مدربه وحيد خليلوزيتش في دور المجموعات من كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة رفقة بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وقال زلاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا عقب إجراء القرعة: " لا يمكن توقع مجموعة سهلة. احتلت بلجيكا المرتبة الأولى في تصنيف فيفا. لقد كانت كندا جيدة جدا في التصفيات وهم يتطورون، ولن يكون الأمر سهلا".

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وأضاف في تصريحات نقلها موقع "almarssadpro" المغربي: "المغرب بقيادة خليلوزيتش، نحن نعرف مدى قوته كمدرب. لكننا جاهزون، ونعرف ما هو هدفنا. نريد أن نجتاز دور المجموعات وهذا مهم جدا بالنسبة لنا".

وأردف داليتش "نلعب المباراة الأولى مع المغرب ثم كندا والأخيرة مع بلجيكا".

ثم أتم "يجب ألا نقلل من شأن أي منتخب. أنا أؤمن بمنتخبنا الوطني وأنا متفائل دائما. نحن جاهزون لما ينتظرنا".

مباريات المغرب في دور المجموعات

المغرب × كرواتيا – 23 نوفمبر 2022

بلجيكا × المغرب – 27 نوفمبر 2022

كندا × المغرب – 1 ديسمبر 2022

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كرواتيا المغرب زلاتكو داليتش وحيد خليلوزيتش
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