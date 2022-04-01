قرعة كأس العالم 2022 - مواجهات نارية قد نشهدها في دور الـ16

أقيمت اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2022.

وهناك مواجهات نارية قد نشهدها في دور الـ16 في مرحلة مبكرة جدا من البطولة بالإضافة لتلك التي ستجمع بين إسبانيا وألمانيا في مرحلة المجموعات.

فما هي المواجهات التي قد نراها في دور الـ16 من المونديال العربي؟

بداية لحدوث تلك المواجهات يجب أن يكون أحد طرفيها يتصدر مجموعته والآخر يأتي كوصيف.

هولندا ضد إنجلترا

المجموعة الأولى: قطر- هولندا- السنغال- الإكوادور

المجموعة الثانية: إنجلترا- أمريكا- إيران- الفائز من ملحق أوروبا بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز

لم يلتق منتخب هولندا بمنافسه إنجلترا في كأس العالم سوى مرة واحدة وانتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في نسخة عام 1990.

يذكر أن تلك المجموعة شهدت تواجد مصر آنذاك.

مبابي ضد ميسي

المجموعة الثالثة: الأرجنتين- المكسيك- بولندا- السعودية

المجموعة الرابعة: فرنسا- الدنمارك- تونس- الفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو

أحد أفضل مباريات كأس العالم 2018 جمعت بين فرنسا والأرجنتين تلك التي فاز فيها الديوك بأربعة أهداف لثلاثة.

وقبل تلك المباراة التقى المنتخبان في كأس العالم مرتين من قبل، الأولى كانت في نسخة 1930 وفاز التانجو بهدف دون رد.

أما المواجهة الثانية ففاز فيها التانجو كذلك بهدفين لهدف في نسخة 1978.

من يواجه جيل بلجيكا الذهبي؟

المجموعة الخامسة: إسبانيا- ألمانيا- اليابان- الفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا

المجموعة السادسة: بلجيكا- كرواتيا- المغرب- كندا

حقق جيل بلجيكا الذهبي أفضل إنجاز في تاريخ بلاده بالظفر ببرونزية كأس العالم 2018 ليتخطى إنجاز نسخة عام 1986 التي حصلوا فيها على المركز الرابع.

ولكن للتواجد مرة أخرى في نصف نهائي المونديال سيتعين عليهم أولا عبور اختبار صعب في دور الـ16 إما ضد إسبانيا أو ألمانيا.

منتخب بلجيكا يقع في المجموعة السادسة، وإسبانيا وألمانيا في الخامسة.

وبالنظر للمجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا وألمانيا واليابان والفائز من ملحق كوستاريكا ونيوزيلندا، فالماتادور والماكينات هما المرشحان للتأهل.

لكن من سيكون صاحب الصدارة ومن الوصيف؟

أما بلجيكا فتقع في مجموعتها كرواتيا والمغرب وكندا وعلى الورق هي مرشحة للتأهل.

ولم يلتق منتخب بلجيكا مع إسبانيا في كأس العالم أبدا من قبل.

فيما التقى مرتين مع ألمانيا وكانت المواجهة الأولى في نسخة 1934 في دور الـ16 كذلك وخسروا بخمسة أهداف لهدفين.

أما المواجهة الثانية فكانت في دور الـ16 كذلك وتلك المرة من نسخة 1994 وخسروا بثلاثة أهداف لهدفين.

كرواتيا بذكريات ثلاثية ألمانيا

وصيف العالم في نسخة 2018 منتخب كرواتيا أيضا إن ترشح مع بلجيكا قد يجد نفسه ضد إسبانيا أو ألمانيا.

ولم يلتق منتخب كرواتيا مع إسبانيا في المونديال من قبل.

أما ألمانيا فالجيل الذهبي بقيادة دافور سوكور تغلب على الماكينات في ربع نهائي نسخة 1998 بثلاثية دون رد.

حينما كان الظهور الأول لكرواتيا في المونديال وحصلوا حينها على المركز الثالث.

ذكريات كارثة ماركانا

المجموعة السابعة: البرازيل- سويسرا- صربيا- الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال- أوروجواي- كوريا الجنوبية- غانا

في كأس العالم 1950 فجر منتخب أوروجواي مفاجأة كبرى وفاز على البرازيل صاحبة الأرض بهدفين لهدف ليخطف كأس العالم ويطلق على المباراة كارثة ماركانا.

ولكن ثأر منتخب البرازيل من أوروجواري في نصف نهائي نسخة عام 1970 وفاز بهدفين لهدف ليواصل مشواره ويحصد لقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخه.

ثأر برتغالي

التقى منتخب البرازيل مع البرتغال مرتين في كأس العالم من قبل، الأولى كانت في نسخة 1966 وفاز الجيل الذهبي للفريق الأوروبي بقيادة أوزيبيو بثلاثة أهداف لهدف في دور المجموعات.

مشوار انتهى بحصد البرتغال ميدالية مونديالية بحصد المركز الثالث للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن.

أما المواجهة الثانية فكانت في دور المجموعات من نسخة 2010 وانتهت المباراة حينها بالتعادل السلبي بدون أهداف.