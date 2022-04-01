انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي
الجمعة، 01 أبريل 2022 - 19:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك الفاصلة في نصف نهائي دوري النخبة الممتاز لـ الكرة الطائرة.
وكان الزمالك قد فاز بنتيجة المباراة الأولى 3-2، ورد الأهلي بالفوز بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية.
والفائز من مباراة اليوم الفاصلة سيواجه الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.
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20-18 الزمالك لنهائي دوري النخبة الممتاز للكرة الطائرة
15-15
14-14
13-12 للزمالك
11-10 للزمالك
9-8 للزمالك
8-6 للزمالك
7-3 للزمالك
5-2 للزمالك
3-2 للزمالك
الشوط الخامس الفاصل
نهاية الشوط الرابع 26-24 للأهلي وإلى شوط فاصل
24-24
23-21 للزمالك
الأبيض يقلب الطاولة 17-16
الزمالك يقلص الفارق 14-13
13-10 للأهلي
11-10 للأهلي
7-6 للزمالك
بداية الشوط الرابع
الزمالك يحسم الشوط الثالث بنتيجة 24-26
24-24
11-11
بداية الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني: 25-21 للزمالك
23-21 للزمالك
17-16 للزمالك
11-11
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول: 26-24 للأهلي
تعادل جديد 22-22
20-18 للأهلي
16-16 التعادل الثاني في الشوط الأول
15-13 للزمالك
12-8 للزمالك
8-4 للزمالك
تقدم أبيض 5-2 للزمالك
بداية اللقاء