قرعة كأس العالم – طريق منتخبات إفريقيا في مونديال قطر.. مواجهة محتملة في دور الـ 16

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 19:38

كتب : إسلام أحمد

كأس العالم

5 منتخبات إفريقية تزين مشاركتها في كأس العالم 2022 والمقرر أن يقام في قطر بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبل، وطريقها لن يكون سهلا للأدوار المقبلة.

ويستهل كأس العالم 2022 مشواره بين 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وللتعرف على قرعة كأس العالم كاملة من هنا. (طالع التفاصيل)

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وتمتلك القارة السمراء تاريخا ذاخرا بالمشاركات الرائعة والتي تتنظر أن تصبح أفضل في النسخة المقبلة.

FilGoal.com يقدم لكم مجموعات المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2022. السنغال، وتونس، والمغرب، وغانا، والكاميرون.

وتعد السنغال رفقة الكاميرون وغانا أصحاب أفضل إنجاز في كأس العالم على المستوى القاري، بالوصول لربع النهائي، أسود التيرانجا في 2002 والأسود التي لا تروض في 1990 والنجوم السوداء في 2006.

فيما سبق أن تأهل منتخب المغرب لدور الـ 16 في نسخة 1982.

بينما اكتفى منتخب تونس بالخروج من دور المجموعات في النسخ الماضية.

وإليكم طريق المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2022 في حال تخطي دور المجموعات، والذي قد يشهد مواجهة محتملة بين غانا والكاميرون في ثمن النهائي في حال تأهلهما.

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المغرب في المجموعة السادسة رفقة: بلجيكا – كرواتيا – كندا

مباريات المغرب في دور المجموعات

المغرب × كرواتيا – 23 نوفمبر 2022

بلجيكا × المغرب – 27 نوفمبر 2022

كندا × المغرب – 1 ديسمبر 2022

في حال تأهل أسود أطلس أولا عن المجموعة يواجهون وصيف المجموعة الخامسة في السادس من ديسمبر

في حال تأهل أسود أطلس ثانيا عن المجموعة يواجهون أول المجموعة الخامسة في الخامس من ديسمبر

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تونس في المجموعة الرابعة رفقة: فرنسا – الدنمارك – الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا × كوستاريكا)

مباريات تونس في دور المجموعات

الدنمارك × تونس – 22 نوفمبر 2022

تونس × الفائز من الملحق العالمي – 26 نوفمبر 2022

تونس × فرنسا – 30 نوفمبر 2022

في حال تأهل نسور قرطاج أولا عن المجموعة يواجهون وصيف المجموعة الثالثة في الرابع من ديسمبر

في حال تأهل نسور قرطاج ثانيا عن المجموعة يواجهون أول المجموعة الثالثة في الثالث من ديسمبر

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غانا في المجموعة الثامنة رفقة: البرتغال – أوروجواي – كوريا الجنوبية

مباريات غانا في دور المجموعات

البرتغال × غانا – 24 نوفمبر 2022

كوريا الجنوبية × غانا – 28 نوفمبر 2022

غانا × أوروجواي – 2 ديسمبر 2022

في حال تأهل النجوم السوداء أولا عن المجموعة يواجهون وصيف المجموعة السابعة في السادس من ديسمبر

في حال تأهل النجوم السوداء ثانيا عن المجموعة يواجهون أول المجموعة السابعة في الخامس من ديسمبر

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السنغال في المجموعة الأولى رفقة: قطر – هولندا – الإكوادور

مباريات السنغال في دور المجموعات

السنغال × هولندا – 21 نوفمبر 2022

قطر × السنغال – 25 نوفمبر 2022

الإكوادور × السنغال – 29 نوفمبر 2022

في حال تأهل أسود التيرانجا أولا عن المجموعة يواجهون وصيف المجموعة الثانية في الثالث من ديسمبر

في حال تأهل أسود التيرانجا ثانيا عن المجموعة يواجهون أول المجموعة الثانية في الرابع من ديسمبر

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الكاميرون في المجموعة السابعة رفقة: البرازيل – صربيا - سويسرا

مباريات الكاميرون في دور المجموعات

سويسرا × الكاميرون - 24 نوفمبر 2022

الكاميرون × صربيا – 28 نوفمبر 2022

الكاميرون × البرازيل – 2 ديسمبر 2022

في حال تأهل الأسود أولا عن المجموعة يواجهون وصيف المجموعة السابعة في الخامس من ديسمبر

في حال تأهل الأسود التيرانجا ثانيا عن المجموعة يواجهون أول المجموعة السابعة في السادس من ديسمبر

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