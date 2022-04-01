قرعة كأس العالم – طريق منتخبات العرب في مونديال قطر.. مواجهات مباشرة محتملة

المغرب 1986، والسعودية 1994، والجزائر 2014. في تلك النسخ تأهل منتخبات العرب إلى دور الـ16 من كأس العالم، وهو الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة العربية بـ المونديال.

في كأس العالم 2022، ستقام البطولة في قطر كأول بلد عربي يستضيف هذا المحفل العالمي، وفيه نأمل إنجاز جديد للعرب، أكبر من سابقيه.

أربعة منتخبات ضمنوا المشاركة في كأس العالم 2022 بالفعل، مع احتمالية مشاركة منتخب خامس، إذا تأهلت الإمارات عن الملحق العالمي.

FilGoal.com يقدم لكم مجموعات المنتخبات العربية في كأس العالم 2022. قطر، وتونس، والمغرب، والسعودية، ومجموعة الإمارات المحتملة.

للتعرف على قرعة كأس العالم كاملة من هنا. (طالع التفاصيل)

قطر صاحبة الأرض ستتواجد بالمجموعة الأولى رفقة الإكوادور، والسنغال، وهولندا.

وستكون السعودية ممثلة العرب وآسيا الثانية في المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

أما تونس ممثلة العرب عن قارة إفريقيا، فوقعت بالمجموعة الرابعة رفقة فرنسا، والدنمارك، مع احتمالية وجود طرف عربي آخر هو الإمارات في حالة التأهل عن الملحق العالمي بالتغلب على أستراليا ثم بيرو.

وأخيرا، جاء المغرب في المجموعة السادسة رفقة بلجيكا، وكندا، وكرواتيا.

وجاءت مجموعات العرب كالتالي:-

المجموعة الأولى:

1-قطر

2-الإكوادور

3-السنغال

4-هولندا

المجموعة الثالثة:

1-الأرجنتين

2-السعودية

3-المكسيك

4-بولندا

المجموعة الرابعة:

1-فرنسا

2-الإمارات/ أستراليا VS بيرو

3-الدنمارك

4-تونس

المجموعة السادسة:

1-بلجيكا

2-كندا

3-المغرب

4-كرواتيا

طريق العرب

-قطر ستبدأ البطولة يوم 21 نوفمبر بافتتاح البطولة أمام الإكوادور، ثم تواجه السنغال يوم 25 نوفمبر، على أن تكون الجولة الثالثة أمام هولندا يوم 29 نوفمبر.

وإذا تأهلت قطر عن المجموعة الأولى، فستواجه أحد المتأهلين عن المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا، وإيران، وأمريكا، والمتأهل عن الملحق الأوروبي بين أوكرانيا، وإسكتلندا، وويلز.

-السعودية في المجموعة الثالثة ستبدأ طريقها بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، ثم تواجه بولندا يوم 26 نوفمبر بالجولة الثانية، وتختتم مبارياتها بمواجهة المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وإذا تأهلت السعودية عن المجموعة الثالثة، ستواجه أحد المتأهلين عن المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا، والدنمارك، وتونس، والمتأهل عن الملحق العالمي بين الإمارات، وأستراليا، وبيرو. ما يعني مواجهة عربية عربية محتملة في دور الـ16.

-تونس في المجموعة الرابعة ستبدأ طريقها بمواجهة الدنمارك يوم 22 نوفمبر، ثم تواجه المتأهل عن الإمارات، وأستراليا، وبيرو يوم 26 نوفمبر بالجولة الثانية، قبل أن تختتم مبارياتها بمواجهة فرنسا يوم 30 نوفمبر.

وإذا تأهلت تونس أو الإمارات -في حالة بلوغها المونديال- عن تلك المجموعة، فستواجه أحد المتأهلين عن المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين، والسعودية، والمكسيك، وبولندا.

-وأخيرا، المغرب في المجموعة السادسة سيبدأ طريقه بمواجهة كرواتيا وصيف النسخة السابقة من المونديال يوم 23 نوفمبر، ثم يواجه بلجيكا يوم 27 نوفمبر، قبل أن يختتم مواجهاته أمام كندا يوم 1 ديسمبر.

وإذا تأهل منتخب المغرب عن تلك المجموعة، فسواجه أحد المتأهلين عن المجموعة الخامسة، والتي تضم إسبانيا، وألمانيا، واليابان، والمتأهل بين كوستاريكا، ونيوزلاندا.

وستقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين لأول مرة.