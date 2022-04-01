قرعة كأس العالم – طريق منتخبات العرب في مونديال قطر.. مواجهات مباشرة محتملة

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 19:36

كتب : FilGoal

تونس - الجزائر - نهائي كأس العرب

المغرب 1986، والسعودية 1994، والجزائر 2014. في تلك النسخ تأهل منتخبات العرب إلى دور الـ16 من كأس العالم، وهو الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة العربية بـ المونديال.

في كأس العالم 2022، ستقام البطولة في قطر كأول بلد عربي يستضيف هذا المحفل العالمي، وفيه نأمل إنجاز جديد للعرب، أكبر من سابقيه.

أربعة منتخبات ضمنوا المشاركة في كأس العالم 2022 بالفعل، مع احتمالية مشاركة منتخب خامس، إذا تأهلت الإمارات عن الملحق العالمي.

أخبار متعلقة
البرازيل تعود إلى القمة.. منتخب مصر يتقدم مركزين في تصنيف فيفا كثاني العرب معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب مواعيد مباريات اليوم 29 مارس 2022.. مواجهات حاسمة للعرب تصفيات كأس العالم- موقف آسيا.. تأهل منتخبين وفرصة السعودية وصراع عربي ناري

FilGoal.com يقدم لكم مجموعات المنتخبات العربية في كأس العالم 2022. قطر، وتونس، والمغرب، والسعودية، ومجموعة الإمارات المحتملة.

للتعرف على قرعة كأس العالم كاملة من هنا. (طالع التفاصيل)

قطر صاحبة الأرض ستتواجد بالمجموعة الأولى رفقة الإكوادور، والسنغال، وهولندا.

وستكون السعودية ممثلة العرب وآسيا الثانية في المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

أما تونس ممثلة العرب عن قارة إفريقيا، فوقعت بالمجموعة الرابعة رفقة فرنسا، والدنمارك، مع احتمالية وجود طرف عربي آخر هو الإمارات في حالة التأهل عن الملحق العالمي بالتغلب على أستراليا ثم بيرو.

وأخيرا، جاء المغرب في المجموعة السادسة رفقة بلجيكا، وكندا، وكرواتيا.

وجاءت مجموعات العرب كالتالي:-

المجموعة الأولى:

1-قطر

2-الإكوادور

3-السنغال

4-هولندا

المجموعة الثالثة:

1-الأرجنتين

2-السعودية

3-المكسيك

4-بولندا

المجموعة الرابعة:

1-فرنسا

2-الإمارات/ أستراليا VS بيرو

3-الدنمارك

4-تونس

المجموعة السادسة:

1-بلجيكا

2-كندا

3-المغرب

4-كرواتيا

طريق العرب

-قطر ستبدأ البطولة يوم 21 نوفمبر بافتتاح البطولة أمام الإكوادور، ثم تواجه السنغال يوم 25 نوفمبر، على أن تكون الجولة الثالثة أمام هولندا يوم 29 نوفمبر.

وإذا تأهلت قطر عن المجموعة الأولى، فستواجه أحد المتأهلين عن المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا، وإيران، وأمريكا، والمتأهل عن الملحق الأوروبي بين أوكرانيا، وإسكتلندا، وويلز.

-السعودية في المجموعة الثالثة ستبدأ طريقها بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، ثم تواجه بولندا يوم 26 نوفمبر بالجولة الثانية، وتختتم مبارياتها بمواجهة المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وإذا تأهلت السعودية عن المجموعة الثالثة، ستواجه أحد المتأهلين عن المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا، والدنمارك، وتونس، والمتأهل عن الملحق العالمي بين الإمارات، وأستراليا، وبيرو. ما يعني مواجهة عربية عربية محتملة في دور الـ16.

-تونس في المجموعة الرابعة ستبدأ طريقها بمواجهة الدنمارك يوم 22 نوفمبر، ثم تواجه المتأهل عن الإمارات، وأستراليا، وبيرو يوم 26 نوفمبر بالجولة الثانية، قبل أن تختتم مبارياتها بمواجهة فرنسا يوم 30 نوفمبر.

وإذا تأهلت تونس أو الإمارات -في حالة بلوغها المونديال- عن تلك المجموعة، فستواجه أحد المتأهلين عن المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين، والسعودية، والمكسيك، وبولندا.

-وأخيرا، المغرب في المجموعة السادسة سيبدأ طريقه بمواجهة كرواتيا وصيف النسخة السابقة من المونديال يوم 23 نوفمبر، ثم يواجه بلجيكا يوم 27 نوفمبر، قبل أن يختتم مواجهاته أمام كندا يوم 1 ديسمبر.

وإذا تأهل منتخب المغرب عن تلك المجموعة، فسواجه أحد المتأهلين عن المجموعة الخامسة، والتي تضم إسبانيا، وألمانيا، واليابان، والمتأهل بين كوستاريكا، ونيوزلاندا.

وستقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين لأول مرة.

قرعة كأس العالم كأس العالم تونس المغرب قطر السعودية
نرشح لكم
قرعة كأس العالم - الدنمارك أمام فرنسا.. طريق اللقب أو وداع مبكر.. ومواجهة متكررة أمام السعودية قرعة كأس العالم – طريق منتخبات إفريقيا في مونديال قطر.. مواجهة محتملة في دور الـ 16 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة إنفانتينو: أردت البكاء بعد فشل إيطاليا للتأهل لـ كأس العالم باكامبو يهاجم كوبر والاتحاد الكونغولي: ليس لدينا ملعب ولا حتى مراحيض.. والمدرب لا يعرف اللاعبين أبو جبل في رسالة لجماهير مصر: أرجو الالتفاف حولنا وتحويل الانكسار إلى تحفيز ونجاح اجتماع يرسم ملامح استعداد الإمارات للملحق الآسيوي.. وعقبة وحيدة تواجه أروابارينا تعرف على توزيع المنتخبات في مستويات قرعة كأس العالم 2022
أخر الأخبار
قرعة كأس العالم - الدنمارك أمام فرنسا.. طريق اللقب أو وداع مبكر.. ومواجهة متكررة أمام السعودية 2 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر كرة طائرة - الأهلي يواجه الزمالك في المباراة الفاصلة بنصف النهائي 8 دقيقة | رياضات أخرى
قرعة كأس العالم – طريق منتخبات إفريقيا في مونديال قطر.. مواجهة محتملة في دور الـ 16 18 دقيقة | تصفيات كأس العالم
قرعة كأس العالم – طريق منتخبات العرب في مونديال قطر.. مواجهات مباشرة محتملة 20 دقيقة | تصفيات كأس العالم
قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 35 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر في إفريقيا - الزمالك (0) (0) ساجرادا.. انفراد ضائع للضيوف 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الرابعة - صعود 26 فريقا للقسم الثالث موسم 2022-2023 2 ساعة | الدرجة الثانية
انتهت قرعة كأس العالم 2022 - تعرف على كل المجموعات 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 3 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع 4 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال