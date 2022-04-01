الدرجة الرابعة - صعود 26 فريقا للقسم الثالث موسم 2022-2023
الجمعة، 01 أبريل 2022 - 17:39
كتب : رضا السنباطي
حجز 26 فريقا مقعده في دوري الدرجة الثالثة من الدوري المصري.
جاء ذلك عقب قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد الصاعدين من القسم الرابع إلى القسم الثالث إلى 26 فريقا.
وكان القسم الثالث يضم 12 مجموعة بينما يدرس اتحاد الكرة مقترحا لتقليل عدد المجموعات إلى 9مجموعات.
وإليكم الأندية الصاعدة لدوري الدرجة الثالثة المصري:
نادي الهلال بأسوان
نادى مكادي
مركز شباب سوهاج
نادى أسيوط
نادى نجوم مصر
نادى إبشواي
نادى HFC
نادى ألو ايجيبت
منشية ناصر
نادى قويسنا
مركز شباب قطور
مركز شباب القزازين
سكة حديد إسماعيلية
نادى جمارك بورسعيد
جنوب سيناء
نادي بروسيا
نادى الزعفران
نادى أجا
مركز شباب العبور بالإسكندرية
نادى أصحاب الجياد بالإسكندرية
نادى السلوم بمطروح
مركز شباب العريش
بهتيم
جينيس
مركز شباب أبو رجوان
مركز شباب أبو المطامير
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