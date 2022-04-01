الدرجة الرابعة - صعود 26 فريقا للقسم الثالث موسم 2022-2023

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 17:39

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

حجز 26 فريقا مقعده في دوري الدرجة الثالثة من الدوري المصري.

جاء ذلك عقب قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد الصاعدين من القسم الرابع إلى القسم الثالث إلى 26 فريقا.

وكان القسم الثالث يضم 12 مجموعة بينما يدرس اتحاد الكرة مقترحا لتقليل عدد المجموعات إلى 9مجموعات.

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وإليكم الأندية الصاعدة لدوري الدرجة الثالثة المصري:

نادي الهلال بأسوان

نادى مكادي

مركز شباب سوهاج

نادى أسيوط

نادى نجوم مصر

نادى إبشواي

نادى HFC

نادى ألو ايجيبت

منشية ناصر

نادى قويسنا

مركز شباب قطور

مركز شباب القزازين

سكة حديد إسماعيلية

نادى جمارك بورسعيد

جنوب سيناء

نادي بروسيا

نادى الزعفران

نادى أجا

مركز شباب العبور بالإسكندرية

نادى أصحاب الجياد بالإسكندرية

نادى السلوم بمطروح

مركز شباب العريش

بهتيم

جينيس

مركز شباب أبو رجوان

مركز شباب أبو المطامير

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