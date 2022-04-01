رونالدو يحصد جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي رفقة ناديه مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

وحصل هدف مهاجم مانشستر يونايتد في مرمى توتنام على جائزة أفضل هدف في شهر مارس بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي فوز هدف رونالدو الذي سدده من منتصف الملعب بكرة صاروخية سكنت الشباك على يمين هوجو لوريس وانتهت المبارة حينها بنتيجة 3-2 للشياطين الحمر.

An absolute thunderbolt ⚡️ Cristiano Ronaldo's long-range strike against Spurs is your @budfootball Goal of the Month for March #PLAwards | @Cristiano pic.twitter.com/8GX5IEJ5o1 — Premier League (@premierleague) April 1, 2022

وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في 33 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 3 آخرين.

ويحتل صاروخ ماديرا المركز الثالث في ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي مبتعدا عن مواطنه ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني بهدف وحيد.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة مبتعدا عن توتنام صاحب المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ليستر سيتي السبت بينما توتنام يواجه نيوكاسل يونايتد الأحد.