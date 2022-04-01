رونالدو يحصد جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي رفقة ناديه مانشستر يونايتد.

وحصل هدف مهاجم مانشستر يونايتد في مرمى توتنام على جائزة أفضل هدف في شهر مارس بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي فوز هدف رونالدو الذي سدده من منتصف الملعب بكرة صاروخية سكنت الشباك على يمين هوجو لوريس وانتهت المبارة حينها بنتيجة 3-2 للشياطين الحمر.

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وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في 33 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 3 آخرين.

ويحتل صاروخ ماديرا المركز الثالث في ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي مبتعدا عن مواطنه ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني بهدف وحيد.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة مبتعدا عن توتنام صاحب المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ليستر سيتي السبت بينما توتنام يواجه نيوكاسل يونايتد الأحد.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد توتنام
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