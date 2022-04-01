مؤتمر كلوب: أشعر بـ محمد صلاح.. السنغال الأقوى في إفريقيا ولم يعجبني الليزر أمام مصر

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 14:47

كتب : نادر عيد

محمد صلاح يتحسر على إهدار ركلة الترجيح أمام السنغال

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على مساندته لمحمد صلاح نجم فريقه والذي خسر التأهل لكأس العالم 2022 بعد هزيمة مصر بركلات الترجيح أمام السنغال يوم الثلاثاء.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"محمد صلاح يريد الفوز مرة أخرى. رغبته ستعلو الآن أكثر من أي وقت مضى. إنه ذكي جدا، يعرف أن السنغال فريق قوي جدا الآن. لديهم جيل جيد. صلاح بخير".

وأضاف "سعيد جدا لساديو ماني وأشعر بصلاح. الليزر في ركلات الترجيح لم يكن شيئا جيدا. يختلف الأمر حين يتنافس زميلان في مباراة كبيرة مثل هذه لكنهما محترفان للغاية. سيتعاملان مع الأمر بالشكل الصحيح".

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واستمر "السنغال أقوى فريق في إفريقيا ومصر صعبت مهمتهم مرتين، لم تكن محظوظة في قرعة التصفيات".

وأبدى كلوب سعادته بتقارير قالت إن الدوري الإنجليزي قد يعود لقاعدة الخمسة تبديلات، إذ قال:"أخبار سارة، المباريات لن تقل، الآن الدوري الإنجليزي تفهم ذلك".

وأشار إلى أن المدافع ترينت أليكساندر-أرنولد قد يشارك ضد واتفورد يوم السبت بالقول:"أراد اللعب مع إنجلترا لكن لم يستطع، مشاركته ستعتمد على التدريب. أعتقد أنه سيكون جاهزا لمانشستر سيتي".

ويسعى ليفربول لمواصلة المطاردة لسيتي حامل لقب الدوري ومتصدره بفارق نقطة عن الأول.

ويستضيف ليفربول فريق واتفورد ظهر السبت بينما يحل سيتي ضيفا على بيرنلي.

محمد صلاح ساديو ماني كلوب ليفربول
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