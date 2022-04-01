مدرب بريست: بلايلي لم يعد للفريق بعد لقاء الجزائر ولا يرد علينا

قال ميشيل دير زكاريان مدرب نادي بريست الفرنسي إن يوسف بلايلي لاعب الفريق لم يعد إلى صفوفه بعد مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم.

يوسف بلايلي النادي : ستاد بريست 29 ستاد بريست 29

وصرح زكاريان للصحفيين "حاولنا الاتصال ببلايلي لكنه لم يرد".

وأضاف "أقل ما يمكن أن يفعله أن يتصل بنا".

وشارك اللاعب البالغ عمره 30 عاما في مباراتي بلده الجزائر ضد الكاميرون في تصفيات المونديال.

وخسرت الجزائر في ملعبها بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء لتقتنص منها الكاميرون التأهل لكأس العالم.

وشارك بلايلي في 6 مباريات مع بريست منذ انتقل له في يناير الماضي قادما من نادي قطر.

ويحل بريست ضيفا على مونبيلييه يوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.