بيكيه: بارتوميو كذب علي أنا وميسي

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه

شن المدافع المخضرم جيرارد بيكيه هجوما ضاريا على جوسيب بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية والرياضية التي عاشها الفريق معه.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة
الدوري الإسباني

وعاش برشلونة أزمة اقتصادية حادة اضطر فيها التخلي عن نجمه ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده، ليرحل مطلع الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان مجانا.

وقال بيكيه لـ "سبورت" الإسبانية: "بارتوميو كذب على ليونيل ميسي وعلي أنا شخصيا وأخبرني أنه لا يعرف أي شيء عن قضية بارسا جيت"..

أخبار متعلقة
تقرير: برشلونة لن يعرض على ديمبيلي أكثر من 8 ملايين يورو سنويا برشلونة يفسد مخطط ريال مدريد.. ويستهدف صفقة جديدة من تشيلسي سكاي: برشلونة يفتح المفاوضات مرة أخرى مع ديمبيلي سيدات برشلونة يصنعن التاريخ.. اكتسحوا ريال مدريد وحطمن رقما قياسيا في الحضور الجماهيري بـ كامب نو

وأضاف "خرجت للدفاع عنه في مؤتمر صحفي لكنه كان يعرف كل شيء، الشخص المسؤول عن هذه الفضيحة كان ذراعه الأيمن، وفي مقابلة انتقدته وكتب لي ليخبرني أن هذا غير صحيح".

وتابع "لقد أوقف الشخص المقرب منه عن العمل ولكنه لم يوقف راتبه وكانت تربطه علاقة ودية به واتخذ العديد من القرارت السيئة طوال فترته بالنادي".

وفي مطلع عام 2020، انفجرت قضية "بارسا جيت" باتهام بارتوميو بضخ الأموال لإحدى شركات التسويق الإلكتروني لأجل الهجوم على أساطير ولاعبي برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت "بارسا جيت" بداية النهاية لإدارة بارتوميو التي تعرضت لحملة سحب الثقة في نوفمبر 2020 ليتقدم بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة أعادت لابورتا إلى منصب الرئيس.

برشلونة جيرارد بيكيه ليونيل ميسي
نرشح لكم
تقرير: برشلونة لن يعرض على ديمبيلي أكثر من 8 ملايين يورو سنويا بونفيرادينا.. أرض الفرص الثانية في وسط اللا شيء برشلونة يفسد مخطط ريال مدريد.. ويستهدف صفقة جديدة من تشيلسي بيانيتش: طرد كومان وتعيين تشافي أفضل قرار اتخذه لابورتا بوسكيتس: تشافي استمرار لـ جوارديولا ولويس إنريكي سكاي: برشلونة يفتح المفاوضات مرة أخرى مع ديمبيلي إصابة أنشيلوتي بفيروس كورونا سبورت: برشلونة لن يحصل على أموال بيع جريزمان هذا الصيف
أخر الأخبار
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هادي خشبة.. أبو تريكة والمعلم 26 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
رونالدو يحصد جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي 56 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كلوب: أشعر بـ محمد صلاح.. السنغال الأقوى في إفريقيا ولم يعجبني الليزر أمام مصر ساعة | مصر
مدرب بريست: بلايلي لم يعد للفريق بعد لقاء الجزائر ولا يرد علينا ساعة | الدوري الفرنسي
بيكيه: بارتوميو كذب علي أنا وميسي ساعة | الدوري الإسباني
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات نادر السيد.. أحمد فتحي الخامس 2 ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
هاري كين وأرتيتا الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال مارس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إنفانتينو: أردت البكاء بعد فشل إيطاليا للتأهل لـ كأس العالم 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 3 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع 4 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال