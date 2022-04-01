بيكيه: بارتوميو كذب علي أنا وميسي

شن المدافع المخضرم جيرارد بيكيه هجوما ضاريا على جوسيب بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية والرياضية التي عاشها الفريق معه.

وعاش برشلونة أزمة اقتصادية حادة اضطر فيها التخلي عن نجمه ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده، ليرحل مطلع الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان مجانا.

وقال بيكيه لـ "سبورت" الإسبانية: "بارتوميو كذب على ليونيل ميسي وعلي أنا شخصيا وأخبرني أنه لا يعرف أي شيء عن قضية بارسا جيت"..

وأضاف "خرجت للدفاع عنه في مؤتمر صحفي لكنه كان يعرف كل شيء، الشخص المسؤول عن هذه الفضيحة كان ذراعه الأيمن، وفي مقابلة انتقدته وكتب لي ليخبرني أن هذا غير صحيح".

وتابع "لقد أوقف الشخص المقرب منه عن العمل ولكنه لم يوقف راتبه وكانت تربطه علاقة ودية به واتخذ العديد من القرارت السيئة طوال فترته بالنادي".

وفي مطلع عام 2020، انفجرت قضية "بارسا جيت" باتهام بارتوميو بضخ الأموال لإحدى شركات التسويق الإلكتروني لأجل الهجوم على أساطير ولاعبي برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت "بارسا جيت" بداية النهاية لإدارة بارتوميو التي تعرضت لحملة سحب الثقة في نوفمبر 2020 ليتقدم بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة أعادت لابورتا إلى منصب الرئيس.

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