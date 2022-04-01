استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هادي خشبة.. أبو تريكة والمعلم
الجمعة، 01 أبريل 2022 - 15:22
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك هادي خشبة نجم مصر والأهلي السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:
1- محمد صلاح
2- محمود الخطيب
3- محمد أبو تريكة
4- حسام حسن
5- حسن شحاتة
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
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