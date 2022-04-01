مران الأهلي - انتظام الدوليين ومشاركة عبد المنعم

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 12:46

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - محمد عبد المنعم

انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق صباح الجمعة في ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

وشارك المدافع محمد عبد المنعم في بعض التدريبات بعدما خضع لجراحة في الأنف منذ أيام.

وتحدث المدرب بيتسو موسيماني مع اللاعبين قبل انطلاق المران مشددا على أهمية المرحلة المقبلة وتطرق لأمور فنية وخططية استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

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وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مران الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وخضع اللاعبون لفقرات بدنية متنوعة تحت إشراف كابيلو رانجواجا مدرب الأحمال.

وبدأ عمار حمدي مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي في خضم خطة تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن الأهلي أوضح للاعبين نظاما غذائيا يتبعوه في رمضان يتناسب مع الصيام.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

والتعادل يكفي حامل اللقب للتأهل كوصيف إلى الدور ربع النهائي.

محمد عبد المنعم الأهلي
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