تقرير: النني مطلوب في فينيرباهتشة

يرغب نادي فينيرباهتشة التركي في الحصول على خدمات محمد النني لاعب أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وكشفت صحيفة "fotomac" التركية أن النني الذي لا يحظى بالمشاركة المستمرة مع أرسنال ضمن قائمة اهتمامات نادي فينيرباهتشة التركي لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

محمد النني سبق وأن لعب في الدوري التركي مع بشيكتاش عندما كان معارا من آرسنال في موسم 2019/2020.

وينتهي عقد النني مع أرسنال مطلع الصيف الحالي، وتشير التقارير إلى مغادرته في نهاية الموسم ولن يتم تجديد التعاقد.

وشارك الدولي المصري بقميص أرسنال خلال الموسم الحالي في 10 مباريات فقط صنع خلالها هدف وحيد.

وانضم صاحب الـ 29 عاما إلى صفوف أرسنال في عام 2016 قادما من بازل السويسري، تضمنها إعارة وحيدة إلى بشيكتاش.

وبشكل عام، لعب النني بقميص أرسنال في 140 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 آخرين.

وتواجد النني مؤخرا مع منتخب مصر خلال التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفشل الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح بعد التعادل بالنتيجة ذاتها 1-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

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