استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات نادر السيد.. أحمد فتحي الخامس
الجمعة، 01 أبريل 2022 - 13:16
كتب : أحمد شاكر
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك نادر السيد حامي عرين مصر والزمالك والأهلي السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:
1- محمد صلاح
2- حسام حسن
3- حسن شحاتة
4- محمد أبو تريكة
5- أحمد فتحي
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هادي خشبة.. أبو تريكة والمعلم استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد الكاس.. قائمة مختلفة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات مجدي عبد الغني.. طاهر أبو زيد الثالث استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طاهر أبو زيد.. الشاذلي الثالث استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إسماعيل يوسف.. شقيقه الثاني استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات قوية من عبد الظاهر السقا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حسام غالي.. الخطيب يتصدر استفتاء الأفضل في تاريخ مصر.. شارك الآن