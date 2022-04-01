أحمد الأحمر: يحيي الدرع أفضل لاعب في مصر

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر ودرع دوري اليد 2021-2022

وجه أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك رسائل إلى زملائه في الفريق بعد التتويج بلقب الدوري للموسم الحالي 2021-2022.

وحصد الزمالك لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ 19 في تاريخه بعدما تغلب الأهلي بنتيجة 29-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتحدث أحمد الأحمر في برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك وقال عن يحيى الدرع: "أحسن لاعب في مصر، لاعب متكامل يستطيع الهجوم والدفاع، مازال صغيرا وأمامه الكثير، سيكمل معنا حتى بطولة السوبر الإفريقي ومن المحتمل أن يشارك في أبطال الكؤوس".

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وسيرحل يحيى الدرع، لاعب فريق كرة اليد رجال بنادي الزمالك عن صفوف الأبيض بنهاية الموسم الجاري بعد تعاقده مع نادي فيزبريم المجري في مطلع الموسم المقبل بعقد لمدة موسمين.

وأضاف الأحمر عن مودي: "صفقة تاخرت كثيرا، لعب معنا في 2010 وكنا نستعيره في 2011 في كأس العالم للأندية، إضافة قوية لنا خاصة في المباريات المهمة أمام الأهلي".

وأشاد بأداء محمد رمضان، حارس المرمى، قائلا:"صخرة، عندما يكون في حالة فنية عالية يكون مؤرقا للخصوم، كما فعل اليوم في نصف الملعب أمام الأهلي".

واختتم نجم الزمالك بالحديث عن أوليفر روي، مدرب الفريق "يدربنا لأكثر من ساعتين، الأمر الذي يسهل علينا مهمة المباريات، أصبحنا أفضل بفضله".

وتعد تلك البطولة الثانية لـ الإسباني أوليفير روي المدير الفني للأبيض إذ حقق لقب كأس السوبر الإفريقي والدوري المصري، ووصل لنهائي كأس مصر وحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية.

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